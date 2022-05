Mal humor y golpes: Maleja se quejó del rodillazo de Tarzán y Karina se enojó porque casi la ahorcan

El capítulo número 50 del Desafío The Box estuvo cargado de mucha adrenalina, discusiones e individualismo, pues los Súper Humanos se enfrentaron en el Box Rojo por todo o nada. Algunos de los momentos más memorables para los televidentes fue precisamente cuando Tarzán hizo uso de su fuerza para botar al piso a Maleja y, asimismo, cuando la capitana de Gamma ejerció presión en el cuello de Karina para evitar que tomara el balón.

Durante los primeros minutos de la competencia, se pudo observar cómo el líder de Alpha escuchó cuando Moisés le pedía a Stephanie que quitara a una desafiante del lugar donde debían depositar la bola. Como si se tratase de un mensaje para él, aprovechó que tenía a Maleja al lado y golpeó una de sus piernas para hacerla tender en el piso.

Luego de ese primer encuentro, la participante se pronunció sobre lo sucedido y argumentó que el golpe la había dejado un poco lesionada; sin embargo, continuaría la prueba porque estaban cerca de alcanzar el primer lugar.

"Ese man me lastimó la espalda. No, es que él me dio en toda la rodilla. No fue como tal un rodillazo, pero la presión que me hizo me hizo doler mucho", señaló.

Karina no se quedó atrás, pues también se le vio muy molesta por un momento de tensión que protagonizó también junto a Maleja, pues ambas estaban intentando tomar la pelota para notar un punto; no obstante, la líder de la casa naranja no midió su fuerza y casi ahorca a su compañera.

Al finalizar, decidió ofrecerle disculpas; sin embargo, la mujer señaló que antes de ser deportistas, cada uno de ellos debe ser persona y evitar comprometer la salud física de los demás.