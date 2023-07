Desafío The Box: Juli habla de su lesión y Kaboom asegura que la correspondencia bajoneó a Cifuentes

Luego del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo en el Box Arcoíris, en donde resultó Beta ganador, las Súper Humanas se reúnen con Andrea Serna para conversar un poco acerca de su desempeño en el terreno de juego y para hacer girar la ruleta que contiene tanto beneficios para la casa azul como problemas para el grupo morado.

Sin embargo, antes del anhelado momento, se presenta un momento de tensión en Alpha, pues Kaboom asegura que la capitana ha bajado el rendimiento físico durante las últimas pruebas y cree saber a qué se debe: "¿Qué será que está pasando con Cifu, parce?, ¿Será que el correo la desestabilizó? (...) Pensamos que este iba a ser el ciclo perfecto para nosotros y vea, patada en cara", expresa un poco disgustado.

Juli, por su parte, también llama la atención durante la transmisión del reality de los colombianos, pues en medio de la prueba sufrió un golpe en la pierna al chocar con la plataforma. Pese al dolor, la capitana mantuvo la compostura y decidió esperar a subir a uno de los obstáculos para revisar qué le había ocurrido.

Posteriormente, le indica a la presentadora de la producción que su objetivo siempre fue ganar: "la verdad es que quería hacer la pista lo más rápido posible, me acordé de mi compañero Yan porque a él le encanta esta pista y siempre me dice 'no te quedes con nada, no pasa nada, tú siempre da lo mejor' (...) No me fijé que me había agarrado muy abajo de la cuerda, me choqué muy fuerte con esa plataforma; sin embargo, dije 'no, eso no me puede desconcentrar'".

Guajira es la encargada de recibir los 30 millones de pesos por haber ganado El Mejor Equipo del Ciclo mientras que Mai hace girar la ruleta, donde Beta obtiene otros 50 millones de pesos más y el castigo para sus oponentes que es cargar objetos pesados durante varias horas.

¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.

¿En qué lugar se lleva a cabo el Desafío The Box?