Beta y Alpha reaccionan tras la salida de dos desafiantes: buscan nuevas motivaciones

La eliminación de Ricky y Cifuentes de la competencia hace que los participantes de Beta y Alpha que quedan en la Ciudad de las Cajas empiecen a autoanalizar su rendimiento en el Desafío The Box y las medidas que necesitan tomar si quieren asegurar su permanencia en la competencia, ya que en el Box Negro cualquiera puede salir.

Con respecto a lo hecho por Guajira, los miembros de Beta exaltan la gran labor que hizo en la pista, dado que la notaron bastante concentrada en lo suyo, sin estar pendiente de lo que pudiese estar haciendo su rival, siendo esto una muestra de su seguridad y confianza.

Esto hace que la participante del equipo azul también motive a sus compañeros y les pida que entreguen su 100% en las pruebas que vienen, más que todo porque los últimos resultados se les han dado tal y como los planean.

Con respecto a lo que comenta Alpha, estos desafiantes no pueden evitar sentirse tristes al tener que despedir a Ricky y a Cifuentes, especialmente a ella quien fue su capitana desde el inicio de la competencia. Ante esto, recalcan que no solo les quedan dichos vacíos, sino que deben evitar que el desgaste los siga afectando, ya que en el Box Negro notaron a su excompañera muy agotada.

Todo esto hace que la escuadra morada busque nuevos objetivos y motivaciones, ya que no quieren que sus rivales se crean los mejores dentro de la Ciudad de las Cajas, mientras que también buscan sacar a relucir sus mejores aptitudes.

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.



¿Cuántos equipos participan en el Desafío The Box

Desde el primer momento en la ciudad de las cajas los desafiantes demostrarán de qué están hechos, y en una primera prueba, se jugarán el nombre de sus equipos entre Alpha, Beta, Gamma y Omega. De esta misma manera, según el orden de llegada, recibirán dinero para dar inicio a la competencia.

¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.