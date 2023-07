Alpha recibe apoyo de Beta mientras terminan de cumplir su castigo en el Desafío The Box

Los miembros de Beta son testigos del sufrimiento que están atravesando los participantes de Alpha cuando ven que aún siguen cargando elementos para el Desafío a Muerte, dado que se los encuentran en el camino, muy temprano, mientras que van rumbo a disfrutar de su premio en el Desafío The Box.

Esto hace que sientan un poco de pesar por ellos, pues saben que son cosas bastante difíciles de experimentar, especialmente cuando son conscientes de que sus rivales no tienen comida, algo que es fundamental para mantener la energía que requiere llevar a cabo esta tarea.

Al regresar a casa, los desafiantes de Beta observan cómo los participantes de Alpha cargan las bolas de cemento, las cuales son los últimos implementos que deben llevar hasta el Box Negro para así terminar con una desgastante jornada.

Es por ello que desde Beta deciden enviarles palabras de aliento a los competidores, siendo esto su forma de darles ánimo para que puedan concretar el duro castigo que ellos mismos tuvieron que imponerles a falta de más opciones.

Mientras esto sucede, los integrantes de Alpha se llenan de fortaleza física y mental para terminar dandole gracias a Dios y tomar esto como una manera de aprender algo más durante su permanencia en la Ciudad de las Cajas, para a su vez motivar a quienes tienen que ir al Box Negro.

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.



¿Cuántos equipos participan en el Desafío The Box

Desde el primer momento en la ciudad de las cajas los desafiantes demostrarán de qué están hechos, y en una primera prueba, se jugarán el nombre de sus equipos entre Alpha, Beta, Gamma y Omega. De esta misma manera, según el orden de llegada, recibirán dinero para dar inicio a la competencia.

¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.