El nivel del Desafío The Box cada vez sube más, los participantes se deben enfrentar a pruebas muy exigentes, a sufrir por perder todos sus beneficios o, por el contrario, a disfrutar de todos los lujos y comodidades que tienen en casa.

Publicidad

Además de los retos que se ven en cada capítulo para los súper humanos, ellos también deben tratar de llevar una buena convivencia con sus compañeros y así no desestabilizar el equipo. Por supuesto, las relaciones amorosas, las diferencias y las alianzas que se empiezan a ver le suben la emoción hasta el nivel más alto al Desafío The Box.

Por eso, para hablar de todas las anécdotas detrás de cámaras, las venganzas, las estrategias y los amores; la cita es este lunes 10 de mayo a las 6:00 p.m. a través del Facebook y el canal de YouTube de Caracol Televisión para que te conectes en vivo con Andrea Serna , Gago , Tin , CJ , y Karol ; quienes estarán contando historias exclusivas y respondiendo a todas las preguntas que los seguidores les hagan en tiempo real.

¡No te pierdas este espacio exclusivo para interactuar con la presentadora, los exparticipantes y resolver todas tus dudas sobre el Desafío The Box!

Por supuesto, el capítulo de este lunes 10 de mayo a las 8:00 p.m. también estará imperdible, ¡no te desconectes ni un segundo!