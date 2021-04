¡Esposo, padre y un gran capitán! Las inspiradoras palabras de Tin Castro tras abandonar el Desafío

La salida de Tin Castro del Desafío The Box conmocionó a todos los televidentes, no obstante, este gran atleta no se fue de la competencia sin dejar lecciones muy valiosas para su equipo Beta, sus contrincantes y todos sus seguidores, pues demostró que “la felicidad de uno no depende de nada ni de nadie”.

Por lo anterior, Tin Castro salió muy tranquilo y con la frente en alto, ya que ahora se dedicará a su prioridades que son su familia y sus proyectos, por medio de los cuales seguirá transformando vidas a través del ejercicio y de la alimentación saludable.

Su primera participación en El Desafío fue en 2016 en la versión de Súper Humanos. Fue una experiencia que lo hizo ser más humilde. Cuando salió se encontró con la fama, lo que le dio muchas cosas, entre ellas el cariño de la gente. Las grandes fortalezas con las que fue al Desafío The Box fueron la resiliencia y la capacidad de sacar lo mejor de cada persona.

