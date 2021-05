Para nadie es un secreto las exigentes pruebas a las que se enfrentan los participantes del Desafío The Box , no obstante, además de estas, el tema de la convivencia y las sentencias también es muy complejo para todos, pues no es fácil tener diferencias con los compañeros o cargar un chaleco pesado sin poder quitarlo ni un segundo.

Ante esto y tras su salida de la competencia, Gago habló en exclusiva con caracoltv.com para revelar detalles de la amistad tan especial que hizo con Razza , aclarar su sanción por el chaleco y enviarle un mensaje a Karen, con quien no logró tener una buena relación.

