¿Cómo votar por tu equipo favorito en el Desafío The Box? sigue este paso a paso

El Desafío The Box cada vez se pone más exigente y los participantes deben darlo todo para demostrar que merecen quedarse en competencia. Pero su desempeño en el programa no solo les traerá beneficios dentro del juego como comida, comodidades y celebraciones, sino también dinero y esto será gracias a los televidentes.

¿Cómo votar?

Después de cada Desafío de Sentencia, Premio y Castigo se abrirán las votaciones en www.caracoltv.com/desafio para que los televidentes elijan a su equipo favorito y tendrán tiempo para votar hasta las 7:00 p.m., una hora antes del siguiente capítulo, donde se realizará el Desafío a Muerte.

Durante este capítulo se anunciará al ganador de las votaciones, denominado el ‘Mejor equipo del ciclo’ y este se llevará un millonario botín.

Los televidentes que quieran votar tendrán que inscribirse previamente en http://www.caracoltv.com/desafio y crear su usuario y contraseña, las cuales les servirán para ingresar nuevamente a futuras votaciones dentro del programa. En caso de no recordarla pueden acceder a la opción “recordar contraseña”.

Los usuarios que no están registrados podrán ingresar y hacerlo con unos datos básicos (nombre, apellido, documento de identidad, ciudad, celular, correo y contraseña), al terminar deberán realizar la validación del correo y autorizar previamente sus datos personales y votar por quien consideren es el ‘Mejor equipo del ciclo’.

Recuerda que solo puedes votar una vez por navegador y/o dispositivo y/o usuario registrado dentro del tiempo establecido para el efecto.

Los televidentes que hayan votado por el equipo ganador participarán por un premio de 5 millones de pesos al día siguiente en la sección en vivo del programa Día a Día desde Tobia, en donde se hará una (1) llamada telefónica aleatoria a cualquiera de los inscritos que votaron en el portal de Caracol Televisión y que acertaron al elegido como 'Mejor equipo del ciclo'.

Consulta aquí los términos y condiciones de las votaciones y no te quedes sin apoyar a los participantes de esta temporada del Desafío The Box.

Sobre el Desafío The Box

¡Ha llegado el momento de que el Desafío The Box le cumpla a los televidentes la cita más esperada! Esta vez, será un encuentro más especial no solo porque la ciudad de las cajas se renovó, creció, y se hizo más exigente, sino porque el Desafío está cumpliendo 18 años.

El reality de Colombia ha llegado a la mayoría de edad y son pocos los programas en el mundo que logran esta hazaña. Tobia, Cundinamarca, será el asombroso lugar que reciba a estos deportistas de diferentes especialidades.