Una lesión en el Box Amarillo preocupa a los participantes del Desafío y crea discusiones en Gamma

La alarma suena en La Ciudad de las Cajas del Desafío The Box 2023 para que los participantes de las casas Alpha, Beta y Gamma se comuniquen con Andrea Serna, quien aprovecha para citar a cuatro hombres y tres mujeres por grupo al Box Amarillo para el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo. Adicionalmente, revela algunas novedades sobre los castigos disponibles en la ruleta.

"Los tres equipos tienen las mismas posibilidades de quedarse, según esta prueba, con el título del Mejor Equipo del Ciclo. 15 millones de pesos, premio de una fiesta en el Club House con rana, tejo, bolirana, comida deliciosa, ¿qué les parece? Y por supuesto acceso a la ruleta (...) Tenemos tres opciones de castigos. Continúan las esposas, quitar ese 50% del dinero a otro equipo y entra un tercer castigo, este es nuevo en esta temporada. Vivir enyesado", menciona la presentadora en medio de la transmisión.

Luego de que los Súper Humanos se dieran alientos antes de salir al terreno de juego, Serna les da a conocer los detalles de la prueba que se va a llevar de manera grupal y que tendrá como ganador a aquel grupo que logre cruzar la meta en el menor tiempo posible. Sebastián Martino, por su parte, da las indicaciones para que cada una de las tres casas inicie con el recorrido.

Durante la competencia llama particularmente la atención el equipo Gamma, ya que en el trayecto algunos miembros les solicitan a sus compañeros que le bajen un poco a la velocidad debido a que se están viendo lesionados. Justo al finalizar su participación en el Box Amarillo, Saskya solicita la ayuda de uno de los paramédicos que se encuentra en la zona, argumentando que se lastimó el hombro.

Los médicos se llevan a la desafiante al mismo tiempo que los demás concursantes se reúnen con Andrea Serna para conocer el resultado del cronómetro. Es así como la presentadora informa que Beta ganó la prueba, seguido de Alpha y por último Gamma.

"El ganador de la prueba con un tiempo de 9 minutos 55 segundos 288 milésimas es Beta", señala mientras los siete competidores festejan la noticia de manera muy efusiva y los demás simplemente asienten.

