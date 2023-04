Kaboom cuenta una impactante historia de sus inicios en el boxeo: "vengo de la pobreza extrema"

Los participantes del Desafío The Box 2023 siguen en el proceso de conocerse con los nuevos integrantes de sus equipos, pues a pesar de que anteriormente pudieron conversar en algunas ocasiones, esto no les había permitido ver más detalles de sus vidas personales. Es por ello que Kaboom quiso hablarles a sus compañeros de Gamma sobre una impactante historia de su infancia.

Este desafiante empezó su relato al comentar que nació en Buenaventura, aunque se crió en Cali para después decir que lleva 14 años viviendo en Canadá y a pesar de que dicho país le ha dado varias oportunidades, quiso recordar cómo fueron sus años de adolescencia.

"Yo vengo de la pobreza extrema, pero gracias a Dios tuve un deporte que me cambió la vida. El boxeo, desde los 10 años que lo llevo practicando, fue la manera que yo encontré para salir de esta problemática", comentó Kaboom.

Ante la sorpresa de sus algunos de sus compañeros, quienes lo escucharon atentamente, este participante añadió: "imagínate un niño de diez años que caminaba en la calle, descalzo y en pantaloneta, botando basura, porque yo en Buenaventura hacía eso porque mi mamá no tenía para darnos comida, yo vivía con ella dado que aunque tuve papá, sabía que mi mamá era quien cumplía esa ese rol".

Con respecto a cómo empezó a llevar a cabo su disciplina deportiva, Kaboom resaltó que: "yo conocí el boxeo porque yo andaba botando basura con un primo y, entonces, él un día me dijo 'vamos a un gimnasio de boxeo'. Llegamos y le pedí al profesor que me pusiera los guantes con el que quisiera porque yo era el desafiante hacia todo el mundo".

"Me puso en contra del mejor del gimnasio, así que yo me coloqué los guantes y dije 'le gano', porque era un 'pequeñitico' y consideré que le iba a dar muy duro, pero ese muchacho me cogió y me dejó media ceja partida, la nariz y la boca igual, los ojos hinchados y no aguanté los tres minutos. Gracias a eso afirmé que iba a volver", añadió el integrante de Gamma.

Más allá de esto incomodarle, Kaboom exaltó que fue una motivación para él, la cual conserva hasta la actualidad: "desde ese momento se me metió en la cabeza que yo tenía que ser alguien en el boxeo. Por eso, cuando me inscribí en este programa, yo sabía que yo venía era a esto".

A su vez, el deportista reveló que tiene una operación en una mano, tres en los codos y cinco en el ojo derecho, causando una fuerte impresión en sus compañeros. "En la primera operación que me hicieron en el ojo, el doctor me había dicho que ya no podía pelear más. Cuando me comentó eso sentí un pánico que viví en vida propia, sin embargo, esta es una de las cosas por las que me siento orgulloso de mí mismo", mencionó.

Kaboom exalta que si él hubiese sido otro tipo de persona, él no hubiera peleado más y habría dejado ahí su carrera, no obstante, después de dos años de haber estado en reposo volvió a este deporte y fue participando en algunas peleas.

