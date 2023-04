Capítulo 20 Desafío The Box 2023: Dicen que los cambios son buenos, pero ¿aquí juegan en contra? En esta nueva etapa del Desafío The Box, los participantes deben demostrar cuál es el equipo que empezará pisando fuerte, no obstante, en el Box Arcoíris habrá caídas que marcarán el rumbo.