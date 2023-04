Juli y Rapelo se despidieron entre lágrimas tras quedar en casas diferentes

Si hay una pareja de participantes del Desafío The Box 2023 que dio de qué hablar desde el primer momento, ellos son Juli y Rapelo . Los dos estaban en Alpha y tienen una amistad que ha crecido poco a poco durante la competencia.

De hecho, no han dudado en mostrar la gran química que tienen y aunque aseguran que solo son amigos, los seguidores del programa no han dejado pasar desapercibidas sus actitudes cariñosas con el otro y los momentos en los que se han mostrado muy cercanos.

Los desafiantes dormían en la misma cama y los televidentes pudieron verlos en varias situaciones. De hecho, Rapelo durmió sin ropa interior en una ocasión, broma que divirtió a todo el equipo pues no esperaban que pudiera hacerlo.

De la misma forma, se hacían masajes, confiaban mucho en el otro y sin duda tuvieron muchas risas en su relación, tanto así que aseguraron que eran “hermanitos del Desafío”.

Publicidad

Desde que se anunció que los equipos podrían mezclarse estaban bastante inquietos sobre la posibilidad de quedar en casas diferentes y precisamente esto fue lo que sucedió después de la prueba de capitanes.

Antes de que Sensei fuera a enfrentarse con Black, Escudero y Ricky; Juli y Rapelo tuvieron una conversación en la que, entre risas, hablaron de lo que pasaría si se separaban. Allí, resaltaron que el juego es individual, pero extrañarán su conexión.

Publicidad

Ella no dudó en decirle que lo extrañaría mucho, al igual que él a ella, el dilema fue con quién dormiría en otro equipo “no me puedes pegar cacho, tienes que dormir sola”, le dijo Rapelo entre risas. Juli le mencionó lo mismo y le pidió que no duerma con nadie más.

Al saber que sus equipos serían distintos , los dos derramaron algunas lágrimas y repitieron lo mismo. Juli se mostró bastante afectada y lloró bastante mientras que Byron le aseguró que no la dejará sola y que la cuidará ahora en Beta.

“Duermes con ella, no dejes que más nadie duerma con ella” le pidió Rapelo a su compañero, para luego despedirse de Juli con un fuerte abrazo y asegurándole que la extrañará y que la quiere mucho.

La promesa de Byron a Rapelo se mantiene y, por el momento, dormirá con Juli en la casa Beta . Parece que de aquí en adelante los dos solo podrán encontrarse en ocasiones especiales o después de las competencias.

Publicidad

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.

Publicidad

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.