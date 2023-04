Juli le cuenta a Bogdan sobre su trabajo como modelo webcam y hacen una curiosa apuesta

El octavo capitulo del Desafío The Box 2023 inicia con los equipos recibiendo un nuevo día y con Escudero y Gema despidiéndose del Cubo, pues allí pudieron descansar y recargar energías para el Desafío a Muerte que se avecina. Mientras Sara entrena a solas, los dos sentenciados de Alpha, Juli y Bogdan conversan sobre sus vidas por fuera del programa y ella cuenta detalles.

“Yo trabajo con Only Fans y creo contenido para adultos, en eso estoy hace 5 meses, antes de esto fui modelo webcam y me iba súper bien, pero dije que ya quería salir de eso y había cumplido una etapa. Al principio fue por necesidad, pues quería una mejor vida y yo siempre he sido muy independiente", dice.

Te puede interesar: Paz y Primo, eliminados del Desafío The Box 2023, revelaron qué participantes les parecen atractivos

"Mucha gente piensa que el modelaje webcam es netamente sexual y en realidad los hombres que entran a esas plataformas se sienten solos y buscan atención. Inicialmente no era fácil, pero no me iba como esperaba, así que seguí y ahí vamos”, agrega la joven de 22 años.



Posteriormente, Bogdan le hace una propuesta y es que si logran “encestar” con lo que están jugando, ella debe hacerles un baile especial.

Publicidad

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.



¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.



Publicidad

Participantes Desafío The Box

En esta oportunidad, 32 participantes de distintas regiones del país saltarán y se sumergirán en la aventura más impactante de sus vidas en la que descubrirán ese desafiante que llevan dentro. Desde el primer momento en la ciudad de las cajas los desafiantes demostrarán de qué están hechos, y en una primera prueba, se jugarán el nombre de sus equipos entre Alpha, Beta, Gamma y Omega. De esta misma manera, según el orden de llegada, recibirán dinero para dar inicio a la competencia.