Gamma da a conocer el último sentenciado del ciclo, ¿estrategia propia o de terceros?

La decisión que debe tomar Gamma en este punto de la competencia no es para nada sencilla, pues quieren evitar que la alianza entre Beta y Alpha tenga efecto y terminen eliminando a alguno de sus miembros, por lo cual esto es algo de deben pensar con calma.

A su vez, no quieren dejarse manipular de la escuadra morada para que esto sea otro de los ataques que quieren ejecutar en contra ellos. Además, Gema Gema les habla de una serpiente que vio en la piscina y que termina siendo una especie de señal para los competidores.

Lee también: Sebastián Martino, juez del Desafío: la broma que le hizo a su esposa y que salió mal, ¿por qué?

Aunque Mackarthur está entre sus opcionados para enviar al Box Negro, los integrantes de Gamma analizan qué pasaría si realmente él no decide abandonar la competencia por su lesión, sino que lo entrega todo en la pista y les causa un verdadero dolor de cabeza, pues son conscientes de las habilidades que tiene.

Te puede interesar: Andrea Serna y Gabriela Tafur explican por qué los colombianos son desafiantes: "somos berracos"

No obstante, la casa Gamma está empeñada en hacer aquello que les dicte el corazón, por lo cual Guajira quiere ser la encargada no solamente de llevarles el chaleco, sino explicar unas declaraciones que ella dio y que pudieron ser malinterpretadas, para de esa forma cortar cualquier tipo de tensión que haya con sus rivales.

Conoce más: Fanáticos del Desafío The Box 2023 aseguran que Flaca les recuerda a Madrid, participante en 2021

Publicidad

No te pierdas el Desafío The Box 2023 en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos a través de Caracol Play.

¿Cómo se puede ver el Desafío The Box en línea?

No te pierdas el Desafío The Box de Caracol Televisión o en la Señal en Vivo de lunes a viernes a las 8:00 p.m.

¿Cómo se seleccionan a los participantes del Desafío The Box?

A través de un formulario en nuestra página web www.caracoltv.com , los aspirantes a participar en el Desafío The Box 2023 se pudieron inscribirse y subir sus videos.

Te puede interesar: Cifuentes y Ricky llegan a sus equipos a contar lo ocurrido en el Club House



¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.

¿En qué lugar se lleva a cabo el Desafío The Box?

La Ciudad de Las Cajas, en Tobia, Cundinamarca será una vez más el escenario para que los 32 participantes del Desafío The Box 2023 demuestren todo su potencial.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.