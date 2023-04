Bogdan le explica a Sara por qué tomó la decisión de apoyarla en el Desafío a Muerte

Justo después de que el Desafío de Sentencia y Bienestar llegara a su fin y dejara como vencedor a Alpha, seguido de Omega, se presenta un tierno momento entre Bogdan y Sara, quienes conversan no solo sobre la prueba que acaban de enfrentar sino también hablan acerca de cómo se sienten anímicamente en La Ciudad de las Cajas.

Cabe aclarar que Bogdan llamó particularmente la atención en el capítulo 15 de la producción de Caracol Televisión debido a que le envió a la joven con Gabriela Tafur una picada que compró directamente en la subasta del ciclo. A este gesto también se sumó Byron, quien quiso sorprender a Valeria.

Mira también: Bogdan y Byron les dieron un regalo a Sara y Valeria en el Desafío The Box y en redes reaccionaron



¿De qué hablan Bogdan y Sara en el Desafío The Box?

En medio de la conversación, se logra escuchar cuando Sara le agradece por haber tenido un gesto noble con ella. El tiktoker, por su parte, aprovecha para darle unas palabras de aliento, pues asegura que ha visto cómo sus compañeros la consideran una ficha débil para el grupo.

"Hay que estar fuerte. Aprovecha para quedarte acá hasta donde más puedas, darle, porque pues yo me identifico contigo por el lado de que Sensei me dijo que tú movías las redes sociales (...) Tú eres una niña súper linda y bacana (...) Me dice que Mackarthur habló con él y dijo que yo estaba protegiendo a los débiles", menciona.

No te pierdas: Bogdan y Byron aprovechan La Subasta para coquetear con dos mujeres, ¿quiénes son?

Además, señala que no le pareció justo cómo algunos hombres de la casa azul apoyaron a sus compañeras en el Box Negro y la dejaron de cierto modo apartada. Fue precisamente por esa situación, que decidió apoyarla mientras llevaba a cabo la prueba dentro del lugar que ha despedido a varios Súper Humanos.

Publicidad

Desde aquel momento, muchos han especulado sobre la posibilidad de que ambos empiecen una relación; sin embargo, el desafiante resaltó la importancia de conocerse mucho más en La Ciudad de las Cajas y entablar una conexión que, en caso de quedar únicamente como amistad, les permita mantenerse tranquilos.

Te puede interesar: Los chalecos de sentencia causan conflictos en los equipos, ¿quiénes los reciben?

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?