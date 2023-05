Capítulo 36 Desafío The Box 2023: El Cubo ya tiene anfitriones y Playa Baja está esperando huéspedes La tensión crece en el Desafío The Box, pues los participantes no quieren cometer ni un solo error que los condene a tener que salir de sus casas. Por otra parte, Sara y Bogdan se dejan sorprender.