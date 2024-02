Ángel Arregocés: ¿Qué ha pasado con el ganador del Desafío Súper Humanos 2016?

Ángel Arregocés es uno de los nombres que más recuerdan los fanáticos del Desafío, pues además de haber dejado su nombre en la copa como el ganador de la edición Súper Humanos 2016, demostró durante toda la competencia sus habilidades deportivas, se ganó el cariño de los colombianos e incluso volvió a participar en otras dos temporadas.

Después de ser parte del equipo de los Costeños y haber saboreado la gloria en la decimotercera edición del reality, la cual se realizó en Trinidad y Tobago, Ángel quiso probar suerte nuevamente en el 2018 y 2021, sin embargo, no avanzó significativamente.

Arregocés, quien antes de llegar al concurso era soldador y operador de máquinas pesadas, recibió en ese año que ganó un cheque de 600 millones de pesos, los cuales quería invertir en la construcción de una vivienda propia y en su estudio para graduarse de una carrera profesional.

Tiempo después, empezó a trabajar formalmente en el mundo del modelaje y la actuación, aprovechando al máximo sus redes sociales y el reconocimiento entre las personas, quienes suelen halagarlo por su belleza.

Actualmente, en su perfil de Instagram tiene más de 318 mil seguidores, y allí suele compartir detalles de su día a día, rutinas de ejercicio, detrás de escenas de las campañas en las que participa, y por supuesto, recuerdos de su paso por el Desafío Súper Humanos 2016.

También suele mostrar con orgullo a algunos integrantes de su familia y no duda en expresarles su cariño y agradecerles por haber creído en él desde que se inscribió al reality de supervivencia.

Lo más reciente que se sabe de este exdesafiante, es que estuvo en Canadá a finales de 2023, sin embargo, no ha realizado más publicaciones y no reveló mayores detalles, lo que ha despertado la curiosidad entre las personas que están pendientes de cada uno de sus movimientos.

