Paola Fierro, la contadora que se convirtió en atleta y competirá en Miami

Esta colombiana oriunda de Pitalito, Huila, participará en la Media Maratón de Miami, Florida que se realizará el próximo 27 de enero.

“La preparación viene desde hace tres meses, enfocada. Es la tercera vez que voy a participar y con muchas ganas de hacer una buena carrera”.

La importancia de esta competencia radica en que la “iniciación de muchos deportistas es, justamente, Miami. Es una buena escuela para empezar en este mundo. Mil colombianos estarán este fin de semana participando en esta carrera”, detalla Fierro.

“Miami es una capital latina y van atletas de diferentes partes de Suramérica. Lo que pasa que el colombiano siempre tiene una tía o un familiar que vive allá y eso hace un poco más fácil el traslado”

A Paola Fierro, una enfermedad le cambió la vida. “Yo trabajé durante 10 años en una trasnacional de consumo masivo, sin embargo, en ese ambiente corporativo me volví muy sedentaria, apareció el sobrepeso y fui diagnosticada con hipotiroidismo. Por recomendación médica empecé a hacer ejercicio y no he parado desde entonces”, dice.

Vea la entrevista completa.

