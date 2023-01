Ventino revela detalles de 'Por qué te vas', una emotiva producción hecha desde casa

Ni el confinamiento detiene las majestuosas voces de Camila, Olga, María Cristina y Natalia; integrantes de Ventino, pues ahora nos hacen una nueva entrega de su talento en ‘Por qué te vas’, su más reciente tema hecho con mucho amor en medio de tiempos difíciles.

Como las mismas chicas de Ventino lo contaron a caracoltv.com, también han pasado por rupturas amorosas que, aunque en su momento fueron muy difíciles, “ahora se convierten en canciones”, según Camila. Para Natalia han sido “un dolor muy raro en el pecho” que ni ella misma a veces ha podido entender, pero ya están al otro lado de esos tristes momentos para alegrar las vidas de sus seguidores con sus emotivas letras.

“En la vida muchos tendremos que pasar por rupturas que no serán sencillas de sobrellevar y lo más doloroso de ello es no lograr entender por qué suceden” agrega Olga Vives, integrante de la agrupación.

¿Cómo fue la construcción de ‘Por qué te vas’ en medio del confinamiento?

Esta balada pop fue escrita por Santiago Deluchi, Natalia Afanador, Makis de Angulo y producida también por Santiago; quién ha trabajado con la agrupación desde sus inicios. Afortunadamente, la banda femenina pudo grabar la parte vocal antes del confinamiento, no obstante, se tuvieron que enfrentar a uno de sus más grandes retos.

¿Cómo fue grabar su primer video por separado en medio del confinamiento?

El videoclip de ‘Por qué te vas’ fue grabado totalmente por ellas, con el apoyo de sus familias y, por supuesto, con la participación de un gran equipo profesional que, desde la distancia, las estuvo guiando en este nuevo proyecto.

Por ejemplo, Olga se inventó un sistema junto con su papá para poder hacer la parte de contraluz, Makis desarmó su sala para poder grabarse, la camarógrafa de Natalia fue su mamá y Camila cambió su cuarto entero para que tuviera una buena escenografía.

El video tardó cuatro días en grabarse, valiéndose del internet de sus casas para poder enviar todo el material, seteando los espacios y lograr grabar con luz natural. No fue un proceso para nada sencillo, pero que al final se disfrutó al máximo.

Según Camila lo contó, al no tener cámaras, equipos profesionales, y ni un trípode o al ser la conexión a internet débil; sus mejores amigos fueron montones de libros y canecas para hacer la grabación con sus celulares, luchando contra las condiciones del clima y rogando para que la luz natural las favoreciera. No obstante, todo esto son secretos que se esconden detrás del armónico resultado final que ha encantado a sus seguidores.

Además del videoclip y la emotiva letra de ‘Por qué te vas’, las integrantes de Ventino prometieron brindarles a sus fanáticos un momento de diversión, ya que tiene grabado todo el detrás de cámaras y muchos bloopers que quedaron de la experiencia de producir su primer video en confinamiento, en los cuales están trabajando en estos momentos.

¿Cómo han sentido la acogida de ‘Por qué te vas’ por parte de sus fanáticos?

Camila, Olga, María Cristina y Natalia se sienten muy felices y orgullosas del trabajo que han hecho, sobre todo porque han visto mucho cariño y buena acogida por parte de sus seguidores, quienes se grabaron reaccionando al videoclip cuando lo vieron por primera vez, incluso, los más aficionados a sus canciones y a sus voces, hicieron videoconferencias para escuchar el tema juntos, pues ni el distanciamiento les impedirá compartir un momento especial alrededor del talento de su banda femenina favorita.

¿Qué recomiendan las chicas de Ventino para escuchar en tiempos difíciles?

Por supuesto, la mayor recomendación es ‘Por qué te vas’, pues este tema que puede ser una buena opción para dedicar en estos tiempos en los que las relaciones pasan una dura prueba. No obstante, ellas también han escuchado música nostálgica, playlist antiguas de Reik, algo de Adele y por qué no algo de Jazz, pues no importa el género o el artista, lo importante es que les transmita alegría y tranquilidad en tiempos de aislamiento.

Finalmente, Camila, Olga, María Cristina y Natalia; agradecieron a todos sus seguidores e invitaron a que escuchen y se disfruten su nuevo videoclip creado desde sus casas, pues fue un proyecto hecho con mucho amor desde la distancia. Además, prometieron muchas sorpresas para seguir alegrándonos los días con sus voces llenas de armonía e inspiración.

