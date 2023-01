Siete obras políticas imperdibles del Festival Iberoamericano de Teatro

Este año se verán obras inclinadas a la política, a tono con la época electoral que vive Latinoamérica este año, ya que al menos seis países celebrarán comicios presidenciales, entre ellos, Colombia.

1. El enemigo del pueblo, una obra mexicana basada en el escrito atemporal de Ibsen, donde un médico de pueblo se enfrenta a los poderosos de la ciudad, a los medios de comunicación y su propio hermano, el alcalde, a algunos pobladores, donde las autoridades parecen más preocupadas por los inconvenientes económicos que por las consecuencias sanitarias que genera la construcción de un balneario.

2. La obra Máxima Seguridad de Colombia, que muestra los horrores del confinamiento en las prisiones colombianas: hacinamiento, degradación, luchas de poder, corrupción y violencia. Teniendo como protagonistas un guardián y tres presos: un paramilitar, un delincuente común y un joven cuyo delito ignoramos; se muestra con dureza y humor, las tensiones y fricciones naturales entre personas que pasan juntas por obligación muchas horas.

3. Eva Perón / El homosexual o la dificultad de expresarse, ambas creadas por el fallecido dramaturgo argentino Copi. La de Perón, muestra a la líder argentina, como un hombre travestido que, al ser presentada en Francia en los años 70, sufrió un atentado; posteriormente en Argentina, recibió acusaciones de movimientos peronistas de ser “una deshonra a su vivo recuerdo”. La otra, cuenta la historia de una madre y una hija con identidades sexuales inciertas, exiliadas en Siberia, mezcla de glamour, cómic de adultos, melodrama y el vodevil.

4. En contracorriente a la realidad política en Europa, su polémico director Oliver Frljić trae Our Violence Your Violence, de Eslovenia, que explora el particular momento por el que atraviesa el continente europeo debido a la crisis de los refugiados. De manera descarnada y cruda cuestiona el cierre de fronteras y la utilización del miedo como arma infalible de los nacionalismos y religiones. “¿Somos conscientes de que nuestra prosperidad depende de miles de muertos en el Oriente Medio? ¿En medio de una de las crisis más grandes podemos llamarnos con orgullo europeos o debemos avergonzarnos de Europa?”.

5. Late Night es teatro musical, realizado por el grupo Blitz y el Centro Cultural Onassis de Grecia, que transcurre en una sala de baile semiderruida, mientras una voz de otro mundo da órdenes y directrices. Escenario alegórico donde las víctimas de una crisis financiera (ocurrida recientemente en ese país europeo), bailan hasta derrumbarse. Entonces como ahora, solo los sobrevivientes obtienen el ansiado premio en dinero.

6. La compañía internacional radicada en Colombia, Medea 73, presenta 7 años de silencio, que tiene como contexto la experiencia de la inmigración, que se manifiesta en la conmoción que tiene una persona cuando llega a otro país. Cómo el descubrimiento de un mundo ideal está teñido de desilusión cuando es imposible ser parte de él. La soledad, la tristeza y la frustración que se tiene ante el no poder alcanzar los objetivos que se persigue. La angustia de saber y aceptar que la llegada es tan dolorosa como la partida.

7. La compañía Laboratorio Escénico Univalle, de Cali, nos trae El idiota de Chernóbil, basada en la obra El Idiota de Dostoievski y Voces de Chernóbil, de la premio Nobel Svetlana Alexiévich, donde se transfiere al Príncipe Mishkin, personaje de Dostoievski a la zona prohibida de la antigua Unión Soviética, convertida en un lugar de turismo exótico y radioactivo. Su codirector Alejandro González Puche nos dice “colocamos al Idiota tratando de salvar un mundo devastado…”

