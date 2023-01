‘Tantas Almas’ llegará a las salas de cine el próximo 19 de marzo

El próximo 19 de marzo será la fecha de estreno en salas de cine del país de la más reciente película de Nicolás Rincón Gille. Se trata de ‘Tantas almas’, la cual, fue la única película latinoamericana en competir en la Selección Oficial de la XIV Fiesta del Cine de Roma (2019), además de ganar la Estrella de Oro, máximo galardón en el Festival Internacional de Cine de Marrakech.

La película inició el 2020 representando a Colombia en el Festival Internacional de Rotterdam -IFFR y en el Glasgow Film Festival.

Es la primera película de ficción del director colombo-belga Nicolás Rincón Gille, la cual se centra en la historia de José, un pescador del sur de Bolívar. La historia arranca cuando José regresa a su casa después de una larga noche de pesca. A su llegada descubre a su hija conmocionada: sus otros hijos, Dionisio y Rafael fueron asesinados y sus cuerpos arrojados al río.

José decide buscarlos, quiere enterrarlos como lo merecen e impedir que se vuelvan almas en pena. Sobre su canoa, José descubrirá la magia de un país hecho pedazos, siendo ‘Tantas almas’ la historia de un viaje en solitario.

En 2011 y 2015, la película, siendo apenas un proyecto, participo del Bogotá Audiovisual Market, obteniendo importantes apoyos para su realización. Del mismo modo, Nicolás Rincón Gille obtuvo el estímulo de escritura de guion para largometraje del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. En 2016, obtuvo, asimismo, el estímulo de producción: Segunda película en adelante del FDC.

‘Tantas almas’ tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Busan, en Corea del Sur. Participó en el Festival de Cine de Marrakech (Marruecos), donde se llevó el máximo galardón: la Estrella de Oro a Mejor Película. Participó en los festivales de 3 continentes de Nantes (Francia), obteniendo Mención Especial del Jurado; Tromso (Noruega) y en el Voices Main Programme del Festival Internacional de Rotterdam -IFFR, sección que cada año reúne películas sobresalientes que bien podrían ser futuros clásicos del cine arte.

Conocida en inglés como ‘Valley of Souls’, la película hizo parte de la Competencia Oficial del Glasgow Film Festival 2020, en la sección de Window on the World dedicada al cine completamente diferente y brillante a la espera ser experimentado.

Además, es una de las películas que componen la sección Ficciones de Aquí del 60 Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) que se realizará el próximo mes de marzo.

Después de recibir en Bogotá una licenciatura en Economía, Nicolás Rincón Gille estudió en el Instituto Nacional Superior de Artes Escénicas en Bélgica. Trabajó como director de fotografía en algunas películas y dirigió tres cortometrajes antes de embarcarse en su proyecto de trilogía dedicado al campo hablado, a la riqueza de la tradición oral en el campo colombiano.

La primera parte, "En lo escondido’ (2007), recibió el Premio Joris Ivens en Cinéma du Réel, seguido de la segunda parte, ‘El abrazo del río’ (2010), que recibió el Premio Montgolfière d"Or en el Festival des 3 continentes. ‘Noche herida’ (2017) es la última parte de la trilogía, galardonada con una Mención Especial del Jurado Internacional en Cinéma de Réel y Mejor Película en la Competencia Colombiana del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias - FICCI (2016).

Por: Colprensa

