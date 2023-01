Slash dio una cátedra de virtuosismo en Bogotá

Miles de espectadores estallaron de alegría al ver a la leyenda de la guitarra Slash, junto a Myles Kennedy and the Conspirators, y su espectáculo en la Movistar Arena de Bogotá.

Slash regresó a la capital del país como parte del tour mundial de su más reciente trabajo discográfico titulado “Living the Dream”. En escena el guitarrista estuvo acompañado por el cantante Myles Kennedy y la banda The Conspirators, entregando una actuación que se prolongó por algo más de dos horas. Una gran Myles Kennedy and the Conspirators que también contó con la participación de Blackberry Smoke, y los bogotanos Oh"laville.

El show comenzó a las 6:00pm en punto con la actuación de Oh"Laville, una de las bandas de Rock con mayor proyección en el país. Presentaron su nuevo sencillo "En El Mar", así como una selección de sus temas que tuvieron en común una base contundente, riffs de guitarra profundos, y la potente voz de Mateo París. Pusieron en alto a la escena nacional con su acto de apertura.

Hacia las 7:00pm, la banda de Atlanta, Georgia, Blackberry Smoke incendió el aire de la Arena con su sonido pesado traído del sur de Estados Unidos. Con sus más de 20 años de experiencia, salieron sin miedo ante un público a presentar su repertorio que pese a no ser muy sonado en el país, conectó con el público como si fueran unos viejos conocidos. Finalmente, a las 8:10 de la noche, se apagaron las luces para recibir a una leyenda...

Portando su inconfundible sombrero de copa y su inseparable guitarra Gibson, Slash cautivó con riffs y punteos propios de un heroe de la guitarra. Myles Kennedy demostró por qué es una de las voces de mayor reputación en el Rock de esta década, mientras que la base rítmica de The Conspirators sólo se puede describir como una pared a prueba de fuego.

Escuchamos material de su último disco con canciones como ‘Mind Your Manners’ o ‘My Antidote’. El repertorio también incluyó composiciones más antiguas de la carrera solista del guitarrista como ‘Back From Cali’, ‘Doctor Alibi’, ‘You’re a Lie’ y ‘Anastasia’. Su pasado con Guns N’ Roses no estuvo exento, fajándose una gran versión de ‘Night Train’ además de un extenso solo de guitarra.

