Sebastián Yatra, Ñejo & Dalmata y Daddy Yankee en los lanzamientos musicales de la semana

Sebastián Yatra feat Ñejo & Dalmata - Mañana no hay clase

Un dúo que se caracteriza por su fuerte beat y su flow rumbero, que combina a la perfección con el estilo pop del artista paisa.

Aunque Yatra ya había hecho una colaboración con Dalmata en la exitosa canción "Sutra", esta vez cuenta con la ronca y poderosa voz de Ñejo, elemento infalible, que hará de "Mañana no hay clase" un tema seguro para prender la fiesta y poner a toda la disco a "perrear".

El Freaky, Walshy Fire, Skales, Stanley Jackson – Danser

El nuevo sencillo del colectivo de Global Bass colombiano, en colaboración con uno de los principales personajes de Major Lazer, Walshy Fire, el rapero, cantante y aclamado compositor nigeriano, Skales y el cantante de reggae y frecuente colaborador de El Freaky, Stanley Jackson, ha hecho que las pistas de baile se prendan a través del mundo, desde su lanzamiento.

Filmado en las vibrantes calles de Wynwood Art District en Miami, el video nos lleva en un paseo psicodélico a través de esta ciudad mágica, utilizando diferentes efectos de cámara lenta con animaciones, que te harán sentir como si estuvieras en un sueño provocado por la canción.

Daddy Yankee - Que Tire Pa" "Lante

"Yo quería darles a mis fans un tema de reggaeton retro, que también incorpora los nuevos sonidos de la música urbana", contó el reguetonero.

En el video, que se filmó en Los Ángeles, tuvo más de 60 bailarines participando en batallas de baile con diferentes coreografías.

Louis Tomlinson - We Made It

"We Made It" es una oda a los sueños adolescentes y al amor juvenil, que fusiona las influencias de Tomlinson en la última década con sonidos electrónicos y pop contemporáneos

La canción está inspirada en las noches de Manchester en épocas de One Direction.

"Cada vez que tenía tiempo libre, solía ir a Manchester para salir con mis amigos. Me hizo darme cuenta de que ya no vivía en el mundo real y me lo estaba perdiendo. Amaba ser normal, loco y estúpido. Era el mejor escape. Nos quedábamos despiertos hablando toda la noche de nuestros sueños y lo que queríamos que nos pasara. Esa edad es muy especial. Uno no sabe lo que el futuro depara y cuando se está joven se tiene mucho potencial. Uno se pregunta ¿hacia dónde va la vida? Quién sabe…".

Oh"laville - Sirenas

La agrupación bogotana presenta el video de Sirenas, su más reciente sencillo del álbum Soles Negros.

El video traduce en imágenes lo que Sirenas representa tanto para Oh’laville como para el público. Los integrantes de la banda dejan plasmada en imágenes su incursión en el mundo de los sintetizadores y evocan las reacciones que los asistentes a sus conciertos tienen cuando el grupo interpreta la canción. Sirenas induce al baile y los fanáticos de Oh’laville dejan que sus cuerpos sean llevados por la música libremente.

Antonia Jones - Pago yo

"No te sorprendas si soy yo la que llama, si de pronto la cuenta la pago yo; a veces me paso de la raya, nunca me falla cuando tengo el control".

Selena Gomez - Look At Her Now

"Es un recordatorio de que puedes elevarte sin importar los desafíos que traiga la vida", comenta la artista en su canal de YouTube.

Danny Ocean - Dime tú

Es una canción inspirada en el beso que surge como reacción inmediata ante una noticia llena de felicidad. En ese instante en el que quieres besar a alguien, ¿A quién besarás?".

El tema, compuesto y producido por Danny, nace mayormente de la ilusión del día cuando su país natal, Venezuela, salga de la crisis humanitaria que enfrenta en este momento.

Raquel Sofía – Nada

Esta canción efervescente producida por Raquel y Ten Towns nos transmite los sentimientos que uno experimenta al encontrarse con su complemento. Raquel afirma que "Nada" tiene influencias noventeras: ""Nada" es un homenaje a la música que me encanta, el soul y el r&b. Inspirada en uno de mis discos favoritos, The Miseducation of Lauryn Hill (1998), "Nada" es una canción que habla de un amor relajado y de poder ser yo misma con la persona que quiero".

El video musical, dirigido por Iñigo Abaroa, demuestra como el amor puede sazonar la vida cotidiana con magia, movimiento y ritmo.

