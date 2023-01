J Balvin, Andrés Cepeda, Reykon y Greeicy en los lanzamientos musicales de la semana

J Balvin – Blanco

"Fo" real Made in Medellín, te lo doy sin que tengas que pedir; te seguí, me cambié de carril; mariao" no sé si ir o venir".

Greeicy – Aguardiente

Es un himno de empoderamiento femenino, acompañado por su video musical que está repleto de acción, dirigido por el reconocido Nuno Gomes, quien le da una dinámica única al video, al estilo Los Ángeles de Charlie.

“Aguardiente” cuenta con todos los elementos para convertirse en un éxito rotundo. Desde su poderosa letra, ritmo sensual, y sonido pegajoso, hasta un video donde la acción y lo dramático se entremezclan, creando un efecto visual casi mágico para darle vida única a la música de esta sensual artista. El tema, producido por Mauricio Rengifo y Andrés Torres, cuenta con los ingredientes perfectos para convertirse en el himno femenino de la temporada.

Ali Aka Mind, de la mano de Andrés Cepeda, una de las voces más importantes del pop en Colombia, y del gran David Kawooq, integrante de Doctor Krápula, se reúnen para presentar "Es mejor", una gran canción que reúne tres exponentes de diferentes géneros musicales en torno a una misma causa, los derechos de la naturaleza.

Puerto Candelaria - Yo me llamo cumbia

La casa de los hechizos en la Candelaria fue invadida por el Sargento y su ejército del ritmo para interpretar por primera vez allí la versión que meses atrás había hecho junto al productor Juancho Valencia del clásico ‘Yo me llamo cumbia’.

Reykon - Perriando

Esta canción — producida por Cheztom y Kensel — es un homenaje a la exitosa producción "La Murga de Panamá" del año 1971 de los grandes de la salsa, Willie Colón y Héctor Lavoe. "Perriando" mezcla ritmos urbanos con las inconfundibles trompetas del tema original, trayendo "un reggaeton vieja escuela", como dice Reykon en la letra juguetona cual se te quedará pegada en la mente todo el día.

Systema Solar – El vacile

Luego del gran éxito de ‘Es el amor’, la banda resalta uno de los valores más importantes en la humanidad: compartir, y lo hace a través de su nueva canción conectada a la KZ, a la verbena proyectada al mundo.

Reunirse, bailar, cantar desde distintas partes del país, del mundo, pero conectados por un lenguaje universal como es la música, es uno de los objetivos de la agrupación caribeña, resaltando la importancia de hacer música para compartir, para unir y celebrar la vida.

Mike Bahía & Danny Ocean - Detente

Detente conserva el sonido característico de Mike, el mismo que esta vez se deja llevar por la cadencia de algunos toques de reggae y que viene con un plus inesperado y muy especial como es la participación de Danny Ocean. Una mezcla explosiva que convierte esta canción en algo sencillamente especial y contagioso.

Laura y la Máquina de Escribir feat. Mateo París – Saltar

Es una canción para saltar, para soltar y dejarlo todo y tomar el riesgo en el amor.

Una canción para lanzarse al vacío y sentir el vértigo, para subir el volumen con la voz seductora de Laura acompañada de la voz desgarrada de Mateo París de Oh’laville, rockear al ritmo de las guitarras eléctricas y los sintetizadores estridentes y la batería que pone a cualquiera a saltar “al ritmo de esta canción”.

Danny Ocean - Dime tú

Con este nuevo single, Danny demuestra que sigue creciendo como artista, con un sonido nuevo y refrescante que fusiona géneros como la bachata y melodías más románticas.

"Dime tú" es una canción inspirada en el beso que surge como reacción inmediata ante una noticia llena de felicidad. En ese instante en el que quieres besar a alguien, ¿A quién besarás?".

El tema, compuesto y producido por Danny, nace mayormente de la ilusión del día cuando su país natal, Venezuela, salga de la crisis humanitaria que enfrenta en este momento.

Colectivo Ley de Origen - Es mejor (Ali Aka Mind, Andrés Cepeda, David Kawooq)

Santiago Cruz y Rozalén - Ya Veremos

La nueva entrega que nos regala Santiago Cruz resulta en una aventura tan emocionante y sentida como a las que nos tiene acostumbrado este artista colombiano. Esta vez, la fusión nos adentra en el folclor mexicano en una versión especial de ‘Ya Veremos’ que surge durante la presentación de Cruz el pasado primero de julio en el Plaza Condesa de CDMX.

Acompañado por un grupo de mariachis, el arreglo de ‘Ya Veremos’ presentado ante el público mexicano fue tan exitoso que Santiago decidió grabar la canción invitando a Ricardo Torres y su mariachi para una nueva versión de este tema, cuya versión original se encuentra en su más reciente trabajo discográfico: Elementales.

Soy Emilia ft. MNKYBSNSS - Por-No

Es una canción de electro pop con sintetizadores que evocan sonidos ochenteros, junto a un beat electrónico que lo hace perfecto para la fiesta.

Con juegos de palabras en sus versos, Soy Emilia describe un amor profundo con frases como "Por no sentir tus caricias" o "Porno es color carmesí de tus labios", pero al mismo tiempo, siendo explícita en el coro, invita a llevar este amor a su máxima expresión con un video de los dos.

