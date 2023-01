Reguetón, pop, rock y popular en los lanzamientos musicales de la semana

Golpe A Golpe Ft. Reykon - Como tú

Es una canción que reúne a los egresados de "La Universidad de la Calle", un movimiento que crearon los pioneros del reggaetón en Colombia hacia el año 2007 al cual pertenecían artistas como J Balvin, Crudo Means, Reykon y Golpe a Golpe.

Publicidad

Desde el año 2010 Golpe a Golpe y Reykon no grababan juntos y con este sencillo prometen recordar esos sonidos que llevaron al reggaetón colombiano a compartir con grandes artistas de Puerto Rico y el mundo.

El video se rodó en la ciudad de Medellín con la modelo Catalina Valencia Deossa bajo la producción audiovisual de Visual 1 y contó con la dirección de Lexx.

Human Lost feat. J. Balvin / m-flo

Publicidad

Es una historia de ciencia ficción inspirada en el best seller japonés de 1948 No longer human, del novelista Osamu Dazai.

Publicidad



Systema Solar - Champe Tabluo

Publicidad



Avionica, Andrea Echeverri - Ojos de Miel

El líder de Aviónica, José Mrochek, está en su mejor momento. Ha tenido el privilegio de contar con colaboraciones de artistas de talla internacional, como Tommy Torres y Francisca Valenzuela. En esta ocasión, nos sorprende estrenando uno de los temas más importantes en su carrera artística: "Ojos de miel", junto a Andrea Echeverri, de Los Aterciopelados, una de las voces femeninas más reconocidas del Rock Iberoamericano. Para Aviónica es halagador compartir su música como artista y como admirador de Andrea.

Publicidad



Canalón de Timbiquí - El belén nació

Publicidad

Publicidad

Surcos – Puede ser

Con fotografías y animaciones Juan, Andrés y Gabriel empezaron a idear este vídeo conceptual, mostrando en modo de collage y con una estética retro, lo que sucede en la cabeza de una persona y el universo que ella puede crear en su mente.

Cuenta con una letra positiva, pero con arreglos musicales muy nostálgicos, Puede Ser habla de lo frustrante que puede ser la vida, pero que todo puede cambiar, porque depende de nosotros y de cómo queramos verla.

Publicidad



Airbag - Perdido

Publicidad

Publicidad

Colectro – Mala lengua

Es un grito en contra de la maldad de la “lengua viperina” de esas personas que critica y que mortifican.

Mateo de Dios – Ganas

Publicidad

El artista del género popular presenta una propuesta fresca y juvenil con la que promete poner a todos sus seguidores a cantar y corear sus canciones.

Publicidad



Morfonia - Chandoso

Morfonia lanza su más reciente sencillo contra el acoso a las mujeres, perteneciente a su cuarto álbum Antigueto Parlante.

Publicidad

"Buscamos dar un grito de desaprobación frente a los hábitos de la cultura machista que ejercemos hombres y mujeres. Trabajadoras, estudiantes, amigas, madres, hijas, hermanas, parejas, artistas, mujeres, que de alguna manera han sido víctimas de este maltrato, se unieron al coro ¡NO MÁS CHANDOSOS!, no más acosadores, no más feminicidios, no más lideresas sociales asesinadas, no mas mujeres con miedo".

Publicidad

Rombai - Ganitas

Publicidad





Mira también:

Publicidad