¡Rompiéndola! Así inició su gira en Bogotá Daddy Yankee

Más de 14 mil personas se dieron cita en el Movistar Arena ansiosos por ver la tan esperada presentación del ‘Big Boss’ y unos de los más importantes pioneros del reguetón, Daddy Yankee, en el marco de su gira ‘Con Calma Tour 2019’.

El ánimo de sus fanáticos estaba al tope, decididos a levantar es el estadio coreando y bailando cada uno de sus clásicos y así fue cuando dieron las 9:00 p.m. y llegó el momento que todos estaban esperando, ‘El Cangry’ subió al escenario y de inmediato encendió la fiesta en el Movistar Arena con su canción, ‘Con Calma’.

El puertorriqueño hizo una pequeña pausa para saludar a todos los asistentes y agradecer por el cariño con el que siempre es recibido en Colombia y de inmediato animó a sus fans a bailar su clásico ‘Rompe’.

(Foto: @MovistarArenaCo)

Durante la noche no hizo falta una improvisación, dejando claro el por qué es denominado el ‘gran jefe’ del género urbano. Allí aprovechó para enviar un mensaje e invitar a todos a luchar por sus sueños mientras contó cómo luego de la pobreza consiguió el éxito.

“Yo era un chamaquito con sueños que nunca se venció. Si yo hoy estoy aquí, ustedes también pueden lograrlo”, expresó ‘El Cangry’.

Los gritos de ovación no cesaron nunca y estuvieron presentes al finalizar cada uno de los temas de Daddy, clásicos como ‘Llamada de emergencia’, ‘Lo que pasó pasó’, ‘Gasolina’, ‘Mayor que yo’ y algunas más recientes como, Shaky Shaky’, ‘Adictiva’, ‘China’ entre otras, hicieron que público bailara sin descanso.

En medio de la despedida del artista, dos de sus fanáticas no pudieron resistirse y esquivando el esquema de seguridad lograron subir al escenario; Daddy, fiel a sus fanáticos como lo ha demostrado siempre, no tuvo reparo y con cariño abrazó al par de seguidoras quienes no podían de la dicha.

(Foto: @MovistarArenaCo)

Ya para finalizar el inolvidable espectáculo, el ‘Big Boss’ agradeció a todos por la gran energía, mientras el público aclamaba una canción más. Las luces del escenario se apagaron y tras cinco minutos de silencio, reapareció en el escenario para dejar más que satisfechos a sus seguidores cantando la última canción de su repertorio ‘Limbo’.

Sin duda una fiesta que será inolvidable en Bogotá.

