Rock al Parque despide sus 25 años con una banda ícono de los 90: Save Ferris

Cinco mil personas se conectaron a su primer anuncio de invitados por Facebook, su transmisión por tv tuvo un incremento del 82% en índice de audiencia y del 808% en interacciones por internet, cinco mil personas asistieron a las tres funciones de su primer show para niños y más de 340.000 personas se hicieron presentes durante sus tres días de programación en el Parque Simón Bolívar.

No hay duda. En 2019, celebrando sus 25 años, Rock al Parque superó todas las expectativas y alcances como evento cultural de Bogotá y, tal como lo informó el diario El País de España, se graduó como "referente musical en Latinoamérica".

De todos estos registros sin antecedentes, uno que no puede pasar desapercibido es que en la edición especial de este año un total de 139.878 mujeres asistieron y se hicieron sentir en el parque. Esta cifra incluso es superior a la asistencia total, entre hombres y mujeres que el festival alcanzó en 2012 (67.824) y 2013 (104.301), y nos llena de #OrgulloEstridente, al punto de que para despedir oficialmente la celebración de sus 25 años, Rock al Parque ha escogido a la banda Save Ferris.



Esta agrupación de ska, rock y punk rock es liderada por una mujer carismática, talentosa y con una voz única, Monique Powell. La banda además comparte con el festival una historia muy similar. Save Ferris nació, como Rock al Parque, en 1995, cuando la música alternativa y el talento local de ciudades como Orange County en California, de donde son ellos, o de Bogotá, de donde es Rock al Parque, emergían con fuerza y pedían a gritos tener su propio espacio de promoción.

Los éxitos más conocidos de Save Ferris, hasta la fecha, son Come on Eileen, The World Is New, Goodbye, Nobody but Me, Sorry My Friend y Superspy, pero la razón por la que Rock al Parque escogió a Monique Powell y a Save Ferris para la gala de cierre de la celebración de sus 25 años, el próximo 21 de noviembre en el Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán, es el nuevo espectáculo de su gira 2019, un en vivo con cambios de vestuario y bailes frenéticos en el que muchas generaciones de espectadores disfrutan y se entregan de forma vehemente.

Por un problema de salud de la cantante, Save Ferris pasó casi diez años sin salir de casa. Ahora está de vuelta y esta será su primera visita oficial a Colombia. Para Monique Powell, tal como se lo contó a la prensa mexicana durante la participación de su banda en festivales como el Pepsi Ska Fest y el Vive Latino, el papel de la mujer en el rock o el punk es trascendental para entenderlos y durante su juventud tuvo ejemplos de líderes femeninas que la impulsaron a crear música. “El rock se ha valido de grandes héroes y las mujeres forman parte de ello históricamente”, dijo. “No podría visualizar el género en el que participo sin las mujeres, por eso es importante que haya un resurgimiento (…) Nuestra autenticidad perdura”.

Las boletas para no perderse esta gala de cierre que promete ser memorable se pueden adquirir en Tuboleta y en la taquilla del Teatro. También habrá un Meet & Greet con la banda. Invitan la Alcaldía de Bogotá y Rock al Parque.

