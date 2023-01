Por primera vez en Bogotá: Iggy Pop llegará al Teatro Royal Center

El cantante Iggy Pop regresa a Bogotá, esta vez, para dar uno de los mejores conciertos del año en el Teatro Royal Center el próximo 6 de octubre. Anteriormente, la leyenda del rock había pasado una corta estadía en la capital colombiana con una de sus parejas.

Iggy Pop llega como parte de su gira promocional de su último disco ‘Post Pop Depression’, que contó con la colaboración de artistas como Queens of the Stone Age, Eagles of Death Metal y Arctic Monkeys.

El concierto se llevará a cabo el próximo 6 de octubre y la boletas saldrán a la venta a partir del 2 de junio, con precios de 150.000 y 280.000 en puntos Tu Boleta.