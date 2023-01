Poligamia regresa a los escenarios en el Día de Rock Colombia 2018

La banda bogotana, conformada por Andrés Cepeda, César López, Fredy Camelo, Gustavo Gordillo y Juan Gabriel Turbay estarán en el encuentro de bandas de rock más grande del país el próximo 15 de septiembre en el Día de Rock Colombia.

La primera versión de Día de Rock Colombia se realizó el 12 de agosto de 2017 y contó con la participación de 31 bandas y 12 mil asistentes. Esta segunda edición llega recargada y con muchas novedades para artistas y asistentes, quienes se darán cita el 15 de septiembre a partir de las 10:00 a.m. para disfrutar de más de 12 horas continuas del mejor rock nacional.

La versión 2018 de Día de Rock Colombia trae 13 bandas que participaron en el primer encuentro y abre espacio para 19 bandas entre las que figuran grandes clásicos como Kronos, nuevas apuestas como Chimo Psicodélico, La Sociedad de la Sombrilla, No Soy un Robot e invitados de otras ciudades como La Doble A, que llega desde Medellín. Este año la banda bogotana Poligamia es la invitada especial.

La segunda edición se realiza gracias a las alianzas estratégicas con Circulart; uno de los mercados musicales más importantes de Latinoamérica que busca darle al rock colombiano un papel protagónico, con los festivales en otras ciudades como Galeras Rock, Ibagué Ciudad Rock y Grito Rock, entre otros. Así como con el Instituto Distrital de Turismo; lo que constituye una importante estrategia de promoción de la ciudad a través de la escena rockera.

Con el permanente objetivo de ser un espacio de impulso y promoción del rock colombiano se han realizado importantes alianzas con la academia, el sector de los bares, los almacenes y la industria en general.

El evento contará con dos tarimas, zona de comidas, zonas de emprendimiento y de experiencias de marcas. Las agrupaciones confirmadas para su versión 2018 son: La Pestilencia, Kronos, Poligamia, Grito, Súperlitio, La Doble A, The Mills, Don Tetto, V For Volume, I.R.A, Nepentes, La Derecha, Koyi K Utho, Telebit, Rocka, Seis Peatones, Pirañas, Popcorn, Revolver Plateado, Los Mackenzy, Oh’laville, K-93, Alfonso Espriella, Skampida, Chite, No Soy Un Robot, La Sociedad de la Sombrilla y Chimo Psicodélico y dos bandas más que se seleccionarán gracias a la alianza con la Cámara de Comercio y el Bogotá Music Market - BOmm, como estrategia para impulsar las bandas emergentes del país.

"Uno de los objetivos de Día de Rock Colombia, es que se convierta en una plataforma para promover y darle una visibilidad al rock colombiano, una gran apuesta que le apunta a ser un evento icónico para la escena rockera. Por esto, para su segunda versión llega recargado y con muchas sorpresas para los asistentes y amantes del género", afirma Jaime Valderrama, de la banda Don Tetto y Sonora Entretenimiento, que organiza el evento.

Sobre Poligamia

1990 fue el año de partida para estos jóvenes músicos que se conocieron en el colegio y animados por una estación de radio, participaron en un concurso del cual resultaron ganadores. Como premio tuvieron la oportunidad grabar un primer sencillo que les abriría la puerta para comenzar una prometedora carrera musical. Durante ocho años grabaron cuatro discos, recorrieron el país con sus canciones convirtiéndose en uno de los más reconocidos grupos de rock del país.

Se destacan en su discografía éxitos como 'Desvanecer', 'Búscame', 'Te regalo una canción', 'Beverly Hills', 'Hasta que venga la mañana', 'Ciertas Cosas' y 'Mi generación' entre otras.

En 1996 se publica su último trabajo de estudio “Promotal 500mg” y un par de años más tarde se despiden con el álbum grabado en vivo “Buenas Gracias Muchas Noches”.

Luego de la disolución de la banda cada integrante ha seguido una carrera dentro del ámbito artístico, aunque diferente, bastante virtuosa y ejemplar.

Freddy Camelo es un reconocido guitarrista y productor musical que ha participado en diferentes producciones de grandes artistas; Gustavo Gordillo trabaja como productor audiovisual y promotor cultural; Juan Gabriel Turbay es un exitoso compositor y productor musical; César López es un gran músico reconocido por ser un mensajero de la NO violencia y un “Emisario de Conciencia” de Amnistía Internacional, ha viajado por el mundo difundiendo un mensaje de paz y lidera un cambio socio cultural en Colombia. En cuanto a Andrés sigue una exitosa carrera como solista, productor y compositor, actualmente presenta su nuevo formato Cepeda en Tablas combinando la actuación con el teatro.

Después de varios años de su último encuentro Poligamia regresa para reencontrarse con su público en el festival de rock que se llevará a cabo en Bogotá el próximo 15 de septiembre en el centro de evento de la autopista norte.

