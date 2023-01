Pipe y Daniel Calderón revelan detalles de la grabación del video de ‘Dame’

El éxito de la canción ‘Dame’ de Pipe y Daniel Calderón se traslada al estreno del esperado video en YouTube, sencillo escrito por Iván Calderón. La canción fue producida por Kano The Monster y Host The Most Exclusive, historia que habla sobre la indecisión que se puede presentar en una relación amorosa donde uno de los integrantes pide que su pareja le entregue todo su amor sin barreras.

Ver: Después del éxito de ‘Báilame Despacio’ llega ‘Lo que tú me das’ de Xantos

Publicidad

El video del sencillo fue grabado en los antiguos ferrocarriles de Bello Antioquia, bajo la dirección de La Central de Ideas, quienes fueron los encargadas de ambientar una fiesta mística donde la música y la fantasía son los protagonistas.