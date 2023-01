¿Una indirecta? Miley Cyrus lanzará canción el día del cumpleaños de su exesposo Liam Hemsworth

La reconocida artista de Hollywood Miley Cyrus empezó el 2023 por todo lo alto, pues no solo ha llamado la atención por su show de fin de año junto a Dolly Parton y Paris Hilton, sino también porque recientemente confirmó que el lanzamiento de su sencillo 'Flowers' será el día que su exesposo Liam Hemsworth cumplirá 33 años.

Cyrus escogió una fecha muy especial para estrenar su nueva canción, se trata del 13 de enero. Muchos de sus fanáticos sospechaban que se venía música, ya que Cyrus había asegurado que este 2023 serie un gran año a través de los carteles 'Nuevo año, nueva Miley' que se robaron la miradas de los usuarios de Internet en diciembre de 2022.

Fue poco después cuando en su cuenta oficial publicó la cuenta regresiva para el anuncio de otra noticia que después se descubrió que era el adelanto de la exitosa canción. Precisamente en el video se escucha a la intérprete de 'Malibú cantar': "i can love better that you can", que traducido al español significa "puedo amarme mejor de lo que tú lo haces".

