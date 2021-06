"Son señales inequívocas": Itzza Primera confiesa cómo es un amor falso en 'Se la pilló'

Con tan solo unos días de publicado, el nuevo lanzamiento de Itzza Primera 'Se la pilló', se convierte en uno de los temas musicales más buscados, ya que tiene la fusión perfecta de desamor y reguetón que tanto buscan los amantes del género urbano . En YouTube ya reúne más de 1 millón 300 mil reproducciones y varios 'me gusta' que demuestran el cariño con el que sus fanáticos recibieron el proyecto artístico.

"Yo creo que todas hemos tenido una relación de pareja donde sientes que por más que das, no recibes lo mismo, entonces 'Se la pilló' trata de cuando tú realmente te percatas de eso y dices: hasta aquí, ya no más, no voy más, me doy mi puesto, me doy mi lugar", comentó la mujer en medio de la entrevista con Caracoltv.com.

También confesó que, contrario a lo que muchos piensan, la canción no la compuso necesariamente como una experiencia personal, sino con la intención de darle apoyo a una amiga que de pronto esté atravesando por la misma situación.

"Yo la escribí no desde el punto de la primera persona, sino como esa amiga que le dice a ese hombre 'hey, ella ya se la pilló', ella ya se dio cuenta que no eres una buena persona, así que no la sigas llamando", puntualizó.

Además de ser la canción perfecta para aquellas personas que están pasando por una situación de pareja complicada, el videoclip cuenta con una apuesta musical diferente a la que han compartido otros artistas, pero con el sello personal de la venezolana, puesto que cuenta con una explosiva gama de colores que tienen como propósito demostrarle a los despechados que hay vida y diversión después de una tusa.

Uno de los motivos principales por los que terminan las relaciones de pareja es precisamente el tema central de la canción: el amor falso, así que Itzza Primera revela aquellos aspectos que no está dispuesta a tolerar, debido que son una clara señal de deslealtad.

Publicidad

"Cada relación tiene sus propias características. Hay ciertos lenguajes del amor que tú puedes percibir como positivos o negativos según lo que a ti te guste", comentó, añadiendo que las mentiras y las infidelidades son errores difíciles de perdonar, pues dificultan enormemente la comunicación.

No te pierdas estos y más detalles en la entrevista completa.

Por: Marianella Chavarro Castro.