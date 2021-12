'Resaca', el nuevo lanzamiento de Nio García junto a Manuel Turizo

Nio García no para de trabajar en su proyecto musical y esta vez se une con el colombiano Manuel Turizo para el lanzamiento de 'Resaca', un tema presentado por Flow La Movie y distribuido por Glad Empire, disponible desde ya en todas las plataformas de música digitales.

'Resaca' tiene ritmos que traen toda la esencia de lo urbano, combinado con el estilo único que caracteriza a los artistas.

"Resaca sácame de la cabeza por culpa de las cervezas ya no me acuerdo de nada. De Resaca sácame de la cabeza. Que anoche me besa y besa. Ella apareció en mi cama y no recuerdo”, así es como Nio García inicia la canción y muestra las secuelas de una noche espontánea y olvidadiza.

Además de la nueva canción, el dúo también lanzó un video musical que fue filmado en Miami por Gus Films. En el video, se ve a ambos disfrutando y luego despertando junto a una chica sin recuerdo de la noche.

El puertorriqueño está terminando el 2021 con muchos proyectos musicales, se encuentra anunciando por medio de sus redes sociales una serie de shows que estará ofreciendo este fin de año y comienzos del 2022 en varios países, como Estados Unidos, República Dominicana, Chile y México.