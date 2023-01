Paola Turbay y su top de las películas imperdibles en el Festival IndieBo

En el mes de la independencia la exreina, actriz y cofundadora de IndieBo presenta su top siete de las mejores películas del séptimo arte dentro del marco del festival que se toma las salas de cine bogotanas.

1. La muerte de luis XIV

2. Tesnota closeness

3. Paterson

4. The big sick

5. God"s own country

6. The girl with all the gifts



7. I am not a witch



Este festival, que durante 10 días activa las 20 localidades de Bogotá, se proyecta en salas de cine y parques con el fin de conectar al público con innovación y experiencias de realidad virtual.

Categorías como: "mundo", "en foco", "ventanas abiertas", "lente lateral", "encuentros", "media noche", "clásicos", "tour anime", "reestrenos" y "The oscars shorts" nos abren una ventana a la la fiesta más grande del cine independiente en la capital y se convierte en una alternativa cinematográfica que nadie se puede perder.



El IndieBo, en su tercera edición, busca democratizar el arte y la cultura con diferentes proyecciones para apoyar la formación de emprendedores y promover el consumo audiovisual de cine en parques y espacios no convencionales.