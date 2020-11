"Mi hijo no quiere que cante": Anuel AA anuncia su retiro de la música

Luego de estar ausente en redes sociales y de los sonados rumores de su supuesta ruptura con la paisa Karol G , el cantante puertorriqueño Anuel AA sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su más reciente sencillo ‘Me contagié’, con el que además estaría anunciando su retiro de la música.

En el tema en el que abre su corazón con sus seguidores, Anuel insinuó que dejaría la música para dedicarse a la crianza de su hijo, pues según detalla en el coro de la canción: “Mi hijo no quiere que cante, quiere que yo esté con él”.

El reguetonero también habla de lo que hay detrás de la fama, momentos de su oscuro pasado como su paso por la cárcel y la fuerte depresión que atraviesa actualmente.

En otra parte de la canción, el puertorriqueño indica que pese a su éxito no se encuentra bien emocionalmente y anunció que luego de su participación en los pasados Latin Grammy se retiraría de la música, pues quiere volver a ser feliz.

“Verme de pie no significa que camine vivo, a veces me siento muerto pero yo sobrevivo, por eso es que en estos Grammy yo me retiro”, indica la canción.

Asimismo, agradeció a su colega Ozuna, quien lo ayudó cuando estuvo preso y a su novia Karol G: “Me ayudó a salid de ese lado negativo y oscuro”.

Desde el lanzamiento de su canción el pasado jueves, el artista no se ha vuelto a pronunciar sobre su retiro y ha cambiado la imagen de su perfil de Instagram por una totalmente negra.