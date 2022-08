Jhay Cortez habla de su infancia, trayectoria y paternidad: “No me arrepiento de nada”

Jesús Manuel Nieves Cortez, más conocido como Jhay Cortez forma parte de la nueva generación de artistas que está haciendo historia dentro de la industria de la música, más específicamente en el género urbano, pues gracias a su talento y dedicación ha logrado posicionarse entre los mejores.

Con grandes éxitos como ‘Dákiti’, ‘No me conoce’, 'Como se siente’ entre otros muchos, este puertorriqueño ha alcanzado la fama y el éxito muy rápidamente, pues su proyecto personal inició en 2018 cuando decidió dar un paso al lado de la composición para demás artistas y enfocar todos sus esfuerzos en consolidar una carrera que le permitiera vivir de su más grande pasión: la música.

En entrevista con Caracoltv.com, Cortez reveló detalles sobre su trayectoria artística y vivencias que lo trajeron a este punto tan armonioso de su vida donde es feliz y puede compartir escenario con grandes artistas. Si bien se dio a conocer en el 2018 formalmente, este boricua lleva en el mundo de la música desde que era un niño, más específicamente desde los 11 años que empezó a dejar volar su imaginación y talento para escribir al componer canciones.

Mira aquí la entrevista completa:

“Yo componía de lo que escuchaba, obviamente no había vivido en ese entonces tanto como para hablar de esos temas”, expresó Jhay haciendo referencia a temáticas como el amor o las fiestas y agregando que haberse involucrado en la música a tan temprana edad lo obligó a perderse de algunas vivencias propias de los niños, pero que así mismo le entregó otras enseñanzas.

El cantautor de 29 años confesó ser “un enamorado desde chiquito”, pues creaba versos románticos que le permitieran abrir su corazón y hablarles especialmente a las mujeres, elemento que caracteriza sus temas de la actualidad y es transversal a sus dos álbumes de estudio y un EP.

El ganador de dos premios en las categorías de canción del año y Hot Latin Song los Billboard Music Awards se autodefine como un hombre muy “sentimental".

“Me dejo afectar mucho en mi estado emocional por cualquier cosa que me pase en al día y es algo que me ha costado trabajar, pero tenemos una fanaticada que no podemos defraudar y además, no podemos parar”.

Pero no todo en la vida de Jhayco son canciones, videos musicales giras y colaboraciones, este joven es padre y tiene muy en claro cuán importante son sus pequeños en su vida y los sacrificios que debe hacer por ellos, con respecto a la pregunta sobre cómo encontrar un balance entre el trabajo y ser un papá dedicado, el cantautor expresó:

"Es bien difícil y complicado, debes sacrificar mucho tiempo. Trato de dedicarles el poquito tiempo libre que tenga. De eso se trata ser un hombre, es el sacrificio para que ellos tengan un futuro y tengan lo que yo no tuve, no solo de forma material sino también mental”.

