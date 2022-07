'Jach in the box': primer disco en solitario de J-Hope, integrante de BTS

J-Hope, uno de los miembros de la banda surcoreana BTS , lanzó hoy su primer disco en solitario, 'Jack in the box', un trabajo en el que el rapero busca crecer y mostrar facetas inéditas. El principal sencillo del álbum, 'More', va en esa dirección, puesto que el artista añade guitarra y batería a un tema con bases de hip-hop en el que habla precisamente de las dificultades creativas que ha atravesado como miembro del fenómeno global BTS.

'Jack in the box', es el primer álbum en solitario de un miembro de la formación (sus integrantes hasta ahora solo habían publicado en formato 'mixtape') y el primero de los trabajos estrenado después de que el pasado junio la banda anunciara, argumentando que tantos años de esfuerzo en BTS les está agotando, el inicio de una nueva etapa en la que estarán más centrados en proyectos personales.

"He trabajado duro para poder mostrar un nuevo lado de mí que no han visto aún y mi crecimiento", explicó J-Hope, de 28 años y cuyo verdadero nombre es Jung Ho-seok, en un mensaje publicado hoy en la plataforma YouTube.

El título del álbum hace referencia al antiguo juguete infantil compuesto por una caja, de la que sale un payaso o un arlequín cuando se le da cuerda. Jung sería en este caso el muñeco, que quiere salir de la caja y crecer más allá de los moldes impuestos, según explicó en un comunicado su sello musical, Big Hit Music.

J-Hope estará este año como solista en el festival estadounidense Lollapalooza , que se celebra del 28 al 31 de julio en la ciudad de Chicago. A su vez, BTS celebrará un concierto en octubre (aún no hay fecha exacta) en la ciudad surcoreana de Busan, que aspira a organizar la Expo 2030 y para la cual la banda es embajadora.

