Isaac et Nora, dos niños que enamoran al mundo con sus dulces voces y melodías de antaño

Mucho se suele decir de la madurez y la experiencia; pero, en ocasiones, la juventud, la frescura y la inocencia son una fortaleza. Es el caso de Isaac y Nora , dos hermanos franceses de apenas 13 y 9 años respectivamente, que se han convertido en un fenómeno viral de un alcance planetario, con decenas de millones de reproducciones desde que comenzaron a compartir en redes sociales grabaciones domésticas y familiares que nacieron como un método educativo, un juego y una manera de aprender el lenguaje musical, a través de canciones elementales del repertorio popular latinoamericano.

En una conversación exclusiva con caracoltv.com, las dos promesas de la música y su padre contaron más detalles sobre sus proyectos, sus planes a futuro, su gusto por las canciones de América Latina y de dónde creen que viene el gran talento y pasión por el arte:

Su amor y gusto por la música lo llevan en la sangre, es más, viene casi desde el vientre y todo ha sido gracias a su padre Nicolás, quien tocaba en grupos de música amateur; lo que hizo que estos dos pequeños crecieran en un ambiente muy musical: rodeados de instrumentos en casa, amigos artistas, ensayos, conciertos y fiestas.

Las curiosas versiones que interpretan no han sido solo eso, son también un ejercicio de dos niños que, sin ningún tipo de plan ni ambición, han ayudado a recuperar la memoria cultural fundamental del repertorio musical latinoamericano: canciones de iconos como Violeta Parra, Lucho Bermúdez, María Teresa Vera, Carlos Mejía Godoy o Natalia Lafourcade que, ahora, una vez pasados por el estudio de grabación, se cristalizan en ‘Latin & Love Studies’, su álbum debut.

Publicidad

Aunque muchos no lo crean, Isaac y Nora no hablan español a la perfección, pero eso no ha sido impedimento para interpretar con pasión los diferentes temas de su álbum, pues el gran apoyo del público latinoamericano ha sido más que suficiente para continuar con este inspirador proyecto.

“La increíble acogida y el apoyo tan amable del público nos motivó aún más a hacerlo realidad. Hay once canciones latinas que nos gustan mucho”, expresaron.

“Isaac y Nora son músicos jóvenes, y para mí este repertorio es una fuente de melodías y ritmo para aprender música. En esta historia, lo más extraño es que no hablamos español (estamos aprendiendo) y que nunca hemos estado en América Latina”, puntualizó su padre Nicolás para caracoltv.com.

Lo mismo que los proyecta frágiles e inocentes, los convierte en un proyecto absolutamente natural, poderoso, imperecedero y universal. ‘Latin & Love Studies’ es un crisol sonoro que convierte un cancionero que tiene más de cincuenta o sesenta años en un repertorio nuevamente joven.

Al escucharlos, muchos se preguntarán de dónde viene la atracción de estos dos niños por canciones latinoamericanas y de otras generaciones totalmente diferentes a las suyas y la respuesta es simple: para ellos y su padre las canciones antiguas tienen un aroma entrañable y espontáneo, además, a menudo tienen un toque nostálgico y conmovedor, algunas veces divertido, que les gusta y les llama mucho la atención.

“Para nosotros, la música latina es muy exótica y muy cálida. En nuestra region llueve con bastante frecuencia, y cuando el cielo está gris, escuchar o tocar música desde tu casa calienta un poco el ambiente”, aseguraron los dos pequeños.

Publicidad

Aunque Isaac y Nora llevan un largo camino recorrido y con muchos éxitos a su corta edad, como niños que son están llenos de metas, sueños y aspiraciones. Por su parte, a Nora le encantaría conocer al grupo BTS, pues con sus amigos de la escuela son fans del K Pop; además, luego le gustaría ser cantante y diseñadora. Por otro lado, al pequeño Isaac quisiera tocar la guitarra como los Gypsy Kings y enfocarse en la música. Finalmente, su padre Nicolás, espera que su proyecto musical familiar les permita viajar, descubrir lugares, culturas y, por supuesto, también conocer a otros músicos.

Isaac y Nora son el claro ejemplo de que para disfrutar la música, sin importar de qué generación, no hay edad, no existen fronteras ni barreras de idioma. Por eso, a raíz de su experiencia, envían un mensaje a todos los niños del mundo, que, como ellos también quieren incursionar desde muy jóvenes en las artes, pero tal vez no se arriesgan a hacerlo.

“Tienes que traer la música a tu vida, es decir, que la música forme parte del día a día: escúchala, tócala y canta las canciones que más te gustan. Un poquito todos los días. Y luego, confía en el tiempo y en ti mismo”, puntualizaron estos dos talentosos pequeños.