Homie: un artista que se destaca por su esencia especial al momento de interpretar

Homie y Piso 21 estrenaron 'Ojalá pudiera', un tema nostálgico cargado de ritmo y de la esencia de cada artista, disponible en todas las plataformas digitales. Homie representa una nueva generación del reguetón hecho en Colombia, se caracteriza por fusionar de forma poco ortodoxa los sonidos urbanos con influencias de rock y funk , entre otros; además, se destaca por su versatilidad en el rapeo.

'Ojalá pudiera' es una canción que refleja el sentimiento de perder una persona. Nunca vamos a estar preparados para despedir a un ser querido, a un familiar o a un amigo.

"Es como esa cosita que le queda a las personas por no haber dicho algo, por no haber expresado todo lo que sentía por esa persona o no haber pasado más momentos bonitos, eso es lo que dice", aseguró Homie, quien se demostró agradecido con la acogida que ha recibido la canción.

"Me parece que salió en un momento muy bonito, el video generó cosas muy bonitas", resaltó el artista ya que el video es una película que ja impactado al mundo con un mensaje contundente que toca fibras.

Algo que hace especial a Homie es su forma de conectar con las personas, para él ser lo que es, sin pretender ser alguien más, es fundamental para lograr sacar toda su esencia y que sus canciones logren el éxito. Además, el artista se destaca por ser parte de una nueva generación del reguetón en Colombia y siente que la clave, más que hacer un buen reguetón, es conectar con las personas, pensar en qué situaciones son por las que pasan los demás.

"Pensar más que en vender muchas copias, en qué situación pasa mucha gente, qué situación le toca a mucha gente el corazón".