Festival Estéreo Picnic 2022: Se cancelan dos presentaciones y se confirman dos nuevos artistas

El 25, 26 y 27 de marzo se realizará el Festival Estéreo Picnic, un evento que promete entregar los tres mejores días del año con un cartel de lujo que ahora agrega dos nuevos artistas, Two Feet y Claptone, y dos bajas en su programación, la de la argentina Nicki Nicole y el grupo de rock King Gizzard & the Lizard Wizard por cuestiones de la pandemia "fuera del control de las partes involucradas", según se afirmaron los organizadores.

Por medio de un comunicado oficial, los organizadores del Comeback del FEP confirmaron que infortunadamente la agrupación australiana King Gizzard & the Lizard que estaba prevista para presentarse el domingo a las 9:45 p.m., ya no podrá cumplir con la cita que tenía en este evento. La buena noticia es que se convierten en la primera banda confirmada para la edición del 2023 del Festival. La artista Nicki Nicole tampoco podrá presentarse por motivos de fuerza mayor.

Publicidad

Por otra parte, confirmaron que las puertas de Un Mundo Distinto se abren para dos nuevos artistas: Two Feet y Claptone, quienes aportarán a la cuota electrónica alternativa del line-up de esta gran celebración que tendrá lugar en el Campo de Golf Briceño 18.

Mira también: ¿Qué es el sistema Cashless para el Festival Estéreo Picnic 2022? Aquí te explicamos

Publicidad

El artista Zachary William, más conocido como Two Feet es un cantante y productor americano de música electrónica que se volvió viral en 2016 por su sencillo 'Go Fuck Yourself' y firmó con Republic Records, con quienes ha lanzado dos discos de larga duración. Su último lanzamiento fue el sencillo 'Day by Day' junto al Dj canadiense Frank Walker.

El dúo de Dj alemanes Claptone vuelven al país para promocionar su disco 'Closer' y deleitar a los asistentes del festival con material house en lo que será una fiesta electrónica para el viernes 25 de marzo.

Publicidad

Aún n se han anunciado los horarios y la programación actualizada con estos recientes cambios, pero cierran su comunicado agradeciendo el apoyo y "acompañamiento para que el Comeback del Festival Estéreo Picnic sea la fiesta de nuestros sueños".