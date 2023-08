Feid anuncia la fecha de lanzamiento de su próximo álbum: 'Mor, no le temas a la oscuridad'

Feid , el artista Latino del momento con más impulso global, anuncia su muy anticipado nuevo álbum, ‘Mor no le temas a la oscuridad’ para el próximo 29 de septiembre de 2023; el cual estará cargado de temas poderosos y sonidos globales para el artista colombiano que ha logrado conquistar el mundo con su estilo único y originalidad.

El anuncio del álbum llegó con el lanzamiento de su nuevo sencillo, 'Ferxxo 151' junto a Icon, una canción divertida que es acompañada con un video alegre donde vemos a Feid celebrando junto a su equipo los buenos momentos en un bote navegando las aguas de España.

Con el anuncio de este nuevo álbum, Feid oficialmente cierra el ciclo de su último álbum, ‘ Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum’, el cual fue todo un logro y causó frenesí en las redes sociales con la filtración del álbum que causó que el paisa lanzará el álbum antes de lo esperado. Este trabajo de larga duración ha generado, hasta el momento, más de 7.3 miles de millones de reproducciones digitales.

Feid recientemente finalizó su gira de Europa donde tuvo sold out conciertos en España, Londres y Holanda, todos al frente de miles de personas vestidas de color verde. Luego de la cerrada de la gira Europa, el intérprete de temas como 'Classy 101' visitó México para conciertos sold out en Monterrey, Guadalajara, CDMX, Puebla y Baja Beach Fest.

Feid es actualmente el artisa #10 en Spotify Global y ha acumulado más de 24 miles de millones de reproducciones digitales en su catálogo musical.

En diciembre de 2023 Feid ofreció tres conciertos en la capital del país y todos se agotaron, en estas fechas el Movistar Arena se tiñó de verde, su color representativo y característico que se ha convertido en su sello, uno inconfundible. Allí hubo experiencias como el Museo Ferxxo, Tik Tok 360, exhibición de motos, stand de maquillaje, tatuajes con aerosol, holofoto con Ferxxo y un photobooth.