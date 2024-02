Estos son los ganadores de los Grammy 2024: Conoce la lista actualizada

Mejor álbum de rock latino o alternativo: 'Vida Cotidiana', Juanes / 'De todas las flores', Natalia Lafourcade

Mejor álbum de pop latino: 'X Mí (Vol. 1)', Gaby Moreno

Mejor álbum country: 'Bell Bottom Country', Lainey Wilson

Mejor interpretación de dúo o grupo pop: 'Ghost in the Machine', SZA ft.Phoebe Bridgers

Mejor álbum latino tropical: 'Siembra: 45° Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022)', Rubén Blades con Roberto Delgado y Orquesta

Mejor álbum de música mexicana (incluyendo tex-mex): 'Génesis', Peso Pluma

Compositor del año, no clásico: Theron Thomas

Mejor álbum de música dance/electrónica: 'Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)', Fred again..

Mejor grabación de baile pop: 'Padam Padam', Kylie Minogue

Mejor grabación dance/electrónica: 'Rumble', Skrillex, Fred again... y Flowdan

Mejor banda sonora para medios visuales (incluye cine y televisión): 'Oppenheimer', Ludwig Göransson, compositor

Mejor compilado de banda sonora para medios visuales: 'Barbie: The Album' (Varios Artistas)

Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos: 'Star Wars Jedi: Survivor', Stephen Barton y Gordy Haab, compositores

Mejor canción para medios visuales: 'What Was I Made For?' de 'Barbie: The Album', Billie Eilish O’Connell y Finneas O’ Connell, compositores (Billie Eilish)

Mejor video musical: 'I’m Only Sleeping' (The Beatles), Em Cooper, director de video; Jonathan Clyde, Sophie Hilton, Sue Loughlin y Laura Thomas, productores de video

Mejor video musical de formato largo: 'Moonage Daydream' (David Bowie), Brett Morgen, director de video; Brett Morgen, productor de video

Mejor arreglo para álbum no clásico: 'Jaguar II,' John Kercy, Kyle Mann, Victoria Monét, Patrizio 'Teezio' Pigliapoco, Neal H Pogue y Todd Robinson, ingenieros; Colin Leonard, ingeniero de masterización (Victoria Monét)

Mejor grabación remixada: 'Wagging Tongue (Wet Leg Remix)', Wet Leg, remixers (Depeche Mode)

Mejor álbum con sonido inmersivo: 'The Diary of Alicia Keys', George Massenburg y Eric Schilling, ingeniero de mezclas inmersivas; Michael Romanowski, ingeniero de masterización inmersiva; Alicia Keys y Ann Mincieli, productor inmersivo (Alicia Keys)

Mejor canción country: 'White Horse', Chris Stapleton y Dan Wilson, compositores (Chris Stapleton)

Mejor interpretación de raíces estadounidenses: 'Eve Was Black', Allison Russell

Mejor interpretación estadounidense: 'Dear Insecurity', Brandy Clark ft. Brandi Carlile

Mejor canción de raíces estadounidenses: 'Cast Iron Skillet', Jason Isbell, compositor (Jason Isbell and the 400 Unit)

Mejor álbum estadounidense: 'Weathervanes', Jason Isbell and the 400 Unit

Mejor álbum de blues tradicional: 'All My Love for You', Bobby Rush

Mejor álbum de blues contemporáneo: 'Blood Harmony', Larkin Poe

Mejor interpretación/canción de música cristiana contemporánea: 'Your Power', Lecrae y Tasha Cobbs Leonard

Mejor álbum gospel: 'All Things New: Live in Orlando', Tye Tribbett

Mejor álbum de música cristiana contemporánea: 'Church Clothes 4', Lecrae

Mejor álbum de raíces gospel: 'Echoes of the South', Blind Boys of Alabama

Mejor interpretación/canción de gospel: 'All Things', Kirk Franklin; Kirk Franklin, compositor

Mejor interpretación tradicional de R&B: 'Good Morning', PJ Morton ft. Susan Carol

Mejor álbum R&B: 'Jaguar II', Victoria Monét

Mejor interpretación de rap: 'Scientists & Engineers', Killer Mike ft. André 3000, Future y Eryn Allen Kane

Mejor interpretación de rap melódico: 'All My Life', Lil Durk ft. J. Cole

Mejor canción de rap: 'Scientists & Engineers', Killer Mike ft. André 3000, Future y Eryn Allen Kane

Mejor álbum de rap: 'Michael', Killer Mike

Mejor álbum de poesía hablada: 'The Light Inside', J. Ivy

Mejor interpretación de música global: 'Pashto', Béla Fleck, Edgar Meyer y Zakir Hussain ft. Rakesh Chaurasia

Mejor interpretación de música africana: 'Water', Tyla

Mejor álbum de música global: 'This Moment', Shakti

Mejor álbum de pop tradicional vocal: 'Bewitched', Laufey

Mejor álbum de teatro musical: 'Some Like It Hot', Christian Borle, J. Harrison Ghee, Adrianna Hicks y NaTasha Yvette Williams, vocalistas principales; Mary-Mitchell Campbell, Bryan Carter, Scott M. Riesett, Charlie Rosen y Marc Shaiman, productores; Scott Wittman, letrista; Marc Shaiman, compositor y letrista (Original Broadway Cast)

Mejor interpretación de rock: 'Not Strong Enough', boygenius

Mejor interpretación de metal: '72 Seasons', Metallica

Mejor canción de rock: 'Not Strong Enough', Julien Baker, Phoebe Bridgers y Lucy Dacus, compositores (boygenius)

Mejor álbum de rock: 'This Is Why', Paramore

Mejor interpretación de música alternativa: 'This Is Why', Paramore

Mejor álbum de música alternativa: 'The Record', boygenius

Mejor álbum de comedia: 'What’s in a Name?', Dave Chappelle

Mejor diseño de empaque: 'Stumpwork', Luke Brooks y James Theseus Buck, directores de arte (Dry Cleaning)

Mejor empaque de edición especial: 'For the Birds: The Birdsong Project', Jeri Heiden y John Heiden, directores de arte (Varios Artistas)

Mejores notas de álbum: 'Written in Their Soul: The Stax Songwriter Demos', Robert Gordon y Deanie Parker, notas de álbum (Varios Artistas)

Mejor álbum histórico: 'Written in Their Soul: The Stax Songwriter Demos', Robert Gordon, Deanie Parker, Cheryl Pawelski, Michele Smith y Mason Williams, productores de recopilaciones; Michael Graves, ingeniero de masterización; Michael Graves, ingeniero de restauración (Varios Artistas)

Mejor álbum de conjunto grande de jazz: 'Basie Swings the Blues', The Count Basie Orchestra dirigido por Scotty Barnhart

Mejor álbum de jazz latino: 'El Arte Del Bolero Vol. 2', Miguel Zenón y Luis Perdomo

Mejor álbum de jazz alternativo: 'The Omnichord Real Book', Meshell Ndegeocello

Mejor álbum de reggae: 'Colors of Royal', Julian Marley & Antaeus

Mejor álbum New Age, Ambient o Chant: 'So She Howls', Carla Patullo ft. Tonality y the Scorchio Quartet

Mejor álbum de música infantil: 'We Grow Together Preschool Songs', 123 Andrés

Mejor grabación de audiolibros, narraciones y cuentos: 'The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times', Michelle Obama

Mejor composición instrumental: 'Helena’s Theme', John Williams, compositor (John Williams)

Mejor arreglo instrumental o a cappella: 'Folsom Prison Blues', John Carter Cash, Tommy Emmanuel, Markus Illko, Janet Robin y Roberto Luis Rodriguez, arreglistas (The String Revolution ft. Tommy Emmanuel)

Mejor álbum vocal de jazz: 'How Love Begins', Nicole Zuraitis

Mejor interpretación de dúo country: 'I Remember Everything', Zach Bryan ft. Kacey Musgraves

Mejor álbum de folclore: 'Joni Mitchell at Newport (Live)', Joni Mitchell

Mejor álbum de música de raíces regionales: 'New Beginnings', Buckwheat Zydeco Jr. y the Legendary Ils Sont Partis Band / 'Live: Orpheum Theater Nola', Lost Bayou Ramblers y Louisiana Philharmonic Orchestra

Mejor arreglo de instrumentos y vocales: 'In the Wee Small Hours of the Morning', Erin Bentlage, Jacob Collier, Sara Gazarek, Johnaye, Kendrick y Amanda Taylor, arreglistas (säje Ft. Jacob Collier)

Mejor interpretación orquestal: 'Adès: Dante', Gustavo Dudamel, director (Los Angeles Philharmonic)

Mejor grabación de ópera: 'Blanchard: Champion', Yannick Nézet-Séguin, director; Ryan Speedo Green, Latonia Moore y Eric Owens; David Frost, productor (The Metropolitan Opera Orchestra; The Metropolitan Opera Chorus)

Mejor interpretación coral: 'Saariaho: Reconnaissance', Nils Schweckendiek, director (Uusinta Ensemble; Helsinki Chamber Choir)

Mejor interpretación de música de conjunto pequeño: 'Rough Magic', Roomful of Teeth

Mejor solo instrumental clásico: 'The American Project', Yuja Wang; Teddy Abrams, director (Louisville Orchestra)

Mejor álbum de solista vocal clásico: 'Walking in the Dark', Julia Bullock, soloist; Christian Reif, director (Philharmonia Orchestra)

Mejor compendio de música clásica: 'Passion for Bach and Coltrane', Alex Brown, Harlem Quartet, Imani Winds, Edward Perez, Neal Smith y A.B. Spellman; Silas Brown y Mark Dover, productores

Mejor composición clásica contemporánea: 'Montgomery: Rounds', Jessie Montgomery, compositor (Awadagin Pratt, A Far Cry y Roomful of Teeth)

Mejor interpretación de R&B: 'ICU', Coco Jones

Mejor álbum de R&B progresivo: 'SOS' SZA

Mejor interpretación de jazz: 'Tight', Samara Joy

Mejor álbum de jazz instrumental: 'The Winds of Change', Billy Childs

Mejor álbum instrumental contemporáneo: 'As We Speak', Béla Fleck, Zakir Hussain, Edgar Meyer, ft. Rakesh Chaurasia

Mejor álbum de bluegrass: 'City of Gold', Molly Tuttle & Golden Highway

Mejor arreglo para álbum clásico: 'Contemporary American Composers', David Frost & Charlie Post, ingenieros; Silas Brown, ingeniero de masterización (Riccardo Muti y Chicago Symphony Orchestra)

Productor de música clásica del año: Elaine Martone

Productor del año, no clásico: Jack Antonoff

Mejor canción de R&B: 'Snooze', Kenny B. Edmonds, Blair Ferguson, Khris Riddick-Tynes, Solána Rowe y Leon Thomas, compositores (SZA).

Mejor álbum de música urbana: 'Mañana Será Bonito', Karol G

Mejor interpretación pop solista: 'Flowers', Miley Cyrus

Dr. Dre Global Impact Award: Jay Z.

Mejor canción del año: Billie Eilish por 'What was i made for?' de 'Barbie'.