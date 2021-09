El efecto viral de Ñejo con su exitoso tema 'Muy feliz'

Sin duda alguna la canción ‘Muy feliz’ del artista puertorriqueño Ñejo ha sido uno de los grandes éxitos de la pandemia, teniendo un impacto internacional y convirtiéndose en un tema viral en redes sociales y plataformas digitales.

Algunas personas desconocen que se estrenó durante en el 2020, sin embargo, en el 2021 el efecto ‘Muy feliz' contagió el mundo entero al punto de posicionarse como una de las canciones más escuchadas y virales del primer semestre del año; en Colombia se apoderó del primer lugar de los listados radiales.

En Instagram y TikTok se convirtió en un himno de alegría acompañando a las personas que postean contenido en sus historias con un mensaje para iniciar un día positivo y feliz. Tiene una letra pegajosa y un ritmo divertido haciendo la combinación perfecta con el el flow que caracteriza al boricua.

Ñejo ha manifestado que la pandemia lo ha hecho reflexionar y que de ahora en adelante quiere mostrar mensajes positivos a través de sus canciones, además de su deseo por grabar temas viejos de salsa que lo lleven a diferentes públicos.

“Mi tema 'Muy feliz' se fue viral en Colombia y seguiré haciendo canciones así, tengo 46 años y no me veo a los 50 cantando canciones de maleanteo y delincuencia, los años no pasan en vano”, afirma Ñejo

Las cifras de 'Muy feliz' continúan en ascenso, el video oficial tiene más de 13 millones de reproducciones en Youtube, en Spotify suma más de 7 millones de streams y en TikTok hay más de 43K videos grabados con el sonido oficial.

Su más reciente lanzamiento es “Buenos días bebé” y hace parte de la nueva propuesta del artista en la creación de letras con mensajes positivos, además con este tema quiere hacer una segunda versión dedicada a su madre.

Por otro lado, su colaboración con el Dj Marco Acevedo en la canción 'Guaracha con Ñejo' se estrenó recientemente y muestra al artista puertorriqueño explorando un sonido que se está apoderando de la música latinoamericana.

El artista sigue en ascenso este 2021 y anuncia muchas sorpresas, una de ellas es el regreso de Ñejo Y Dalmata pronto.