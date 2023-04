El artista colombiano Don Pay habla de cómo la resiliencia lo ayudó a reconstruir su vida

Brahian Estrada Giraldo nació en Medellín, es un artista nato, desde pequeño su amor y pasión por la música se destacó ante su familia y amigos logrando siempre ser un referente para muchos de su generación. Con su nombre artístico Don Pay quiere conquistar los corazones de todos sus seguidores.

Su pasión por la música inició desde que era un niño, pero por varias decisiones en su vida se desvió un poco del objetivo y tuvo que enfrentarse a una dura situación, que lo llevó a cuestionarse, para finalmente darse cuenta de su gran talento.

Te puede interesar: La banda de Rock, Foo Fighters estrena su primer álbum desde la muerte del baterista Taylor Hawkins

Luego de pagar una condena de dos años de prisión por porte de armas y drogas, decidió que quería darle un giro de 180 grados a su vida, tanto por él y como por su familia: "fue un proceso duro, que no le toca a uno, pero uno sí lo busca, aunque me ayudó a aprender muchas cosas y no me dejé cegar con el mal".

"Empecé a pensar en mí y mi futuro, en mis tiempos libres componía, eso era lo que me ayudaba a desestresarme para poder sentirme tranquilo, así que cuando salí de la cárcel me enfoqué en volver realidad mi carrera": expresó el paisa.

Publicidad

Para su familia fue un momento de mucha tristeza luego de enterarse de la noticia de que su esposo, padre e hijo, tendría que estar un tiempo separado de ellos para poder enmendar sus errores. "Nadie esperaba eso, pero le doy gracias a la vida, porque si no hubiera pasado esa etapa, seguramente no estaría en este momento aquí luchando para darles una vida mejor… Mi familia me perdonó y siguió creyendo en mí".

Hace cinco años, en Estados Unidos, tuvo la oportunidad de empezar de cero con su carrera musical, ya que encontró personas que confiaron en él, para abrirle las puertas y de esa manera poder cumplir esos sueños que tenía desde pequeño.

"Gracias a Dios en ese país tuve la oportunidad de poner en marcha mi proyecto junto a mis seres más cercanos, así que empecé a componer mis propias letras y música, basándome en lo que está en tendencia, pero siempre con mi propio sello personal": puntualizó el artista.

Publicidad

Su nuevo lanzamiento musical 'Baila' se estrenó el 14 de abril, con una mezcla de sonidos de dembow, el cual ha sido muy bien acogido y recibido por sus seguidores, demostrando que está conectado de forma correcta con su público.

Conoce más: 'Directo al cora': Delfina Dib, cantautora argentina, estrena su primer álbum

La historia detrás del videoclip, el cual que se grabó en El Poblado en Medellín, tiene que ver con la resiliencia, palabra que define su vida, ya que el mural que se puede observar habla sobre las segundas oportunidades: "el mensaje es nunca perder la esperanza, seguir siendo constante en el trabajo, demostrar que todo es posible en la vida y que los sueños sí se cumplen".