David dueñas, la nueva voz de la música urbana en Colombia

David Dueñas es un artista colombiano de 23 años que desde muy joven ha sorteado varias pruebas que le ha puesto la vida como ser padre a temprana edad y empezar a crear canciones que queden marcadas en quienes lo escuchan. Es un cantante apasionado, disciplinado, creativo y con una virtud especial para la composición y las colaboraciones musicales.

Las melodías y ritmos creados por su hermano Fernando Dueñas en la disquera MindFlow Records, despertaron su gusto por la música desde los 8 años y su curiosidad por hacer sus propias canciones.

"A los 8 años escribí mi primera canción y de ahí en adelante no he parado de componer ni de crear música que ha sido la que me ha llevado a girar por Estados Unidos y Canadá en donde he participado en eventos privados, shows de fundaciones y algunos festivales", comentó David.

Durante una etapa de su vida David se alejó de la música por estar con sus amigos haciendo travesuras, sin embargo, retomó su camino para dedicarse de lleno a esta profesión que demanda bastante sacrificio y dedicación.

La intención de su propuesta musical es contar historias y vivencias en donde la alegría, tristeza, fiesta, diversión, entre otros, sean las protagonistas.

"Mis canciones están basadas en situaciones personales y en historias y experiencias de amigos y familiares. Quiero con mi propuesta demostrar que uno se puede divertir, bailar, tomarse un trago, conquistar, siempre respetando a las mujeres", agregó el artista.

'Me encantas' es su sencillo debut, una canción inspirada en su luna de miel en Cancún, México. La letra tiene como base las promesas que David le hizo a su esposa en el altar, acompañando el clip con recuerdos de sus vivencias en la playa. La base musical se dio a través de dos canciones favoritas de la pareja: 'Loco' de Beele y 'Hold you' de Gyptian.

Su segundo sencillo 'Quiere Olvidar' es una canción que fue hecha con tonalidades tristes y nostálgicas para darle mayor cuerpo a la letra. Está inspirada en una conversación que David tuvo con su hermano Jeffrey sobre una novia que él no valoró y, luego de perderla, se arrepintió y empezó a extrañarla.

'Me encantas' y 'Quiere Olvidar' harán parte, a futuro, de un álbum de estudio que David Dueñas espera lanzar en los próximos meses.

"Busco que mis canciones sean variadas y se puedan escuchar en diferentes espacios y momentos, siempre intentando generar empatía e identidad en quienes me escuchan y comparten mi música", enfatizó el artista colombiano radicado en Canadá.

"Quiero seguir haciendo canciones, dándome a conocer, conquistar nuevos públicos con el apoyo de los medios y mis seguidores para que más personas conozcan esta propuesta de reguetón con un sonido fresco, innovador y cien por ciento sano", concluyó David Dueñas.