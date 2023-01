¡Cómo pasa el tiempo! diez canciones que cumplen una década en 2018

1. 'Poker Face' de Lady Gaga

¡Sin duda uno de los mejores años de Gaga!

2. 'Single Ladies' de Beyoncé

El himno moderno de las bodas.

3. 'That's Not My Name' de Ting Tings

Súper pegajosa.

4. 'I'm Yours' de Jason Mraz

Pronunciar su apellido confundía y confunde un poco. La canción tenía una onda hawaiana inolvidable.

5. 'No Me Doy Por Vencido' de Luis Fonsi

Hubo vida antes de 'Despacito' y el reguetón.

6. 'I Kissed A Girl' de Katy Perry

Katy se confesaba sin miedo.

7. 'Gives You Hell' de All American Rejects

Un video divertido y una canción que no salía de tu mente.

8. 'Te Quiero' de DJ Flex

La lanzó en 2007 pero pegó con toda en 2008 en los listados latinos.

9. 'Use Somebody' de Kings of Leon

Un poco de rock en medio de tanto pop.

10. 'Chansing Pavements' de Adele

El mundo todavía no se ha recuperado del fenómeno Adele.

