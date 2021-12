Coldplay anuncia que no lanzará música después de 2025

Chris Martin, cantante y líder de la reconocida banda británica Coldplay, anunció recientemente en la BBC que su grupo dejará de producir nuevos temas tras un último disco previsto para 2025.

"Nuestro último álbum real saldrá en 2025, y después de eso, creo que ya solo haremos giras", anunció el cantante de 44 años en el avance de una entrevista con la presentadora Jo Whiley que será difundida en los próximos días en la cadena de televisión británica.

"Quizá hagamos algunas colaboraciones pero el catálogo de Coldplay propiamente dicho se acabará en ese momento", se apresuró a añadir Martin, causando gran preocupación entre sus fanáticos que han seguido durante años su carrera artística.

Preguntada al respecto de estas declaraciones en otro programa, Whiley dijo el jueves por la mañana que el líder de la banda parecía de una "honestidad encantadora" en la entrevista, pero que nunca se sabe "si estaba bromeando" o hablaba de forma "mortalmente seria", por lo que muchos señalan que es mejor esperar a que se aproxime la fecha para conocer que tan cierta fue su declaración.

En todo caso, en el momento de la publicación en octubre de su noveno disco, Music of The Spheres, el cantante ya dijo a la revista musical NME que el grupo tenía intención de hacer 12 álbumes - tres más que la cifra actual- antes de parar. Recientemente, la agrupación también fue noticia en Colombia, luego de que anunciara que para el 2022 van a hacer un concierto en la capital, por lo que los seguidores se apresuraron a comprar sus boletas para no perderse el espectacular show.

Con información de: AFP