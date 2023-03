Becky G hace una colaboración con Omega y lanza su nuevo sencillo 'Arranca'

La estrella latina Becky G lanza al mercado el sencillo y video que grabó con el intérprete de merengue Omega 'El Fuerte', mientras trabaja en su primer disco de música regional mexicana con el que quiere rendir tributo a sus abuelos inmigrantes y a su "querido México".

'Arranca' es un contagioso merengue con fusión de ritmos que grabó con este dominicano y que se suma así a la larga lista de artistas latinos con los que la premiada cantante ha grabado, en la cual se incluye a Daddy Yankee , Bad Bunny , Ozuna , Prince Royce o Natti Natasha , entre otros.

Becky G señaló, en entrevista con EFE, que el propósito de esta colaboración es "seguir demostrando" que es una cantante que no se encasilla en un sólo género musical.

Un amigo dominicano fue quien le recomendó grabar con Omega. Recordó que cuando tenía 15 años y cantaba en inglés su amigo le dio mucho apoyo porque ella tenía vergüenza, "no de cantar en español, sino por el acento".

"Me siento muy agradecida por esos momentos que compartí con él porque fue mi inspiración", señaló la premiada artista de 25 años.

El video fue grabado el mes de febrero en Boca Chica con un equipo de producción compuesto solo por mujeres dominicanas. "Fue una experiencia tan bonita, un honor porque la gente es muy humilde, (estaban) muy emocionados", señaló además en entrevista en la sede de su discográfica Sony Music en Nueva York.

Omega es el segundo dominicano con el que graba Becky G, quien antes lo hizo con el rapero El Alfa en el tema 'Fulanito', que salió al mercado en junio de 2021. Rosalía también grabó con Omega el tema 'Despechá', aunque finalmente la canción en conjunto no salió al mercado, sino solamente el grabado en solitario por la cantante.

Una infidelidad sin lamentos

'Arranca' habla de una ruptura por infidelidad del hombre en el que la mujer no se detiene a lamentarlo. Los temas que graba Becky G van desde rupturas, empoderamiento de la mujer y también de sexo. La intérprete reitera que no considera que sean controvertidos y que "es decisión de la mujer expresarse como quiera".

"Mi hermana y yo practicábamos deportes y nunca nos dijeron no puedes hacer eso porque eres mujer. Creo que en la vida eso me ayudó mucho porque en esta industria no hay mucho espacio para nosotras", argumenta y sostiene que si fuera hombre no se le harían señalamientos por el contenido de los temas. "No importa el idioma, no importa el estilo del género, creo que es importante demostrar que las mujeres podemos hacer todo y más", afirma.

