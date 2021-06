Alberto Rendón, un padre amoroso que sueña con seguirle los pasos a su hija Greeicy

Es común escuchar a los hijos decir que cuando grandes sueñan con ser como sus padres, así como cualquier padre anhela ver triunfar a sus hijos y ver en ellos sus sueños cumplidos.

Alberto Rendón y su hija Greeicy siempre han compartido el mismo sueño de ser cantantes y una vez la joven caleña lo consiguió, convirtiéndose en una de las artistas latinas con mayor proyección, su padre tomó ese logro como suyo, sintiéndose realizado y muy orgulloso.

Luego de años dedicado a su hogar y a la carrera de Greeicy, Rendón, gracias al apoyo de su talentosa hija, siente que el momento de cumplir su propio sueño llegó y ahora, además de convertirse en un reconocido cantante, sueña con seguirle los pasos debutando en el género popular con su primer sencillo ‘Ese Disco’.

"Es muy gratificante saber que cumplo uno de los mayores sueños de mi vida; realizar canciones hechas con el alma y el corazón”, resalta Rendón.

Este primer sencillo, que es de su autoría, es su carta de presentación en el mundo de la música, un tema escrito con el alma en el que con nostalgia recuerda los tiempos pasados cantándole a los amores que ya se fueron.

‘El cachorro’ reveló en entrevista con Caracoltv.com que, aunque el ya no veía posible convertirse en artista, fue un día compartiendo en familia que su hija y su yerno, el también conocido cantante Mike Bahia, vieron en él el talento decidieron impulsarlo y darle todo el apoyo para iniciar su carrera.

“Yo me sentía satisfecho de ver a mi hija trinfando, pero una día en una reunión en la casa ellos me escucharon y me dijeron que estudiara música y escribiera una canción”, recuerda Rendón.

Y Desde entonces, motivado por su familia, inició el camino a su sueño y logró componer ‘Ese Disco’.

Rendón siempre ha estado detrás de los éxitos de Greeicy dándole todo tu apoyo como padre, pero ahora que se cambian los papeles y es la caleña quien lo impulsa a seguir sus sueños, este amoroso padre expresa sentirse dichoso.

“El que siembra recoge y yo lo estoy viendo, siendo quienes son ellos,yo veo el apoyo que me dan hoy en día, para mi es una satisfacción muy enorme que es ahora mi hija la que me está impulsando en la música porque veo el apoyo y ella confió en mi”, indicó.

Con humildad y todas las ganas por delante ‘El Cachorro’ espera posicionar su nombre en lo alto de la música popular y como un gran paso está la gran acogida que ha tenido ‘Ese disco’ que ya completa más de 66 mil reproducciones en YouTube lo que demuestra que nunca es tarde para cumplir los sueños.

“Yo veía un sueño cumplido con ella, pero ahora yo me veo en grandes escenarios exponiendo mi música y mi anhelo es ese, sentir la energía de la gente apoyando, verme como se ve ella hoy en día y si Dios lo permite, nunca es tarde para alcanzar lo que uno se proyecta”, finalizó.