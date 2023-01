Aguas Ardientes presenta 'This is Colombia', una cruda disección de la colombianidad

Ya está disponible en todas las plataformas de streaming el EP This Is Colombia de la banda bogotana Aguas Ardientes. Una disección, en cinco cortes musicales, de los males que más aquejan a los jóvenes de este atropellado país: la persecución a la bareta, el departamento de Talento Humano en las empresas, la cobradera del Icetex, la gente que se cree “gente de bien” y la migración como única vía para el progreso.

This Is Colombia nació de la mano de Shock como un formato en video de cinco capítulos - canciones que fueron lanzadas durante 2019.

Publicidad

Todo es culpa de la bareta, Talento humano, Para mis codeudores, colombianos en el exterior y Gente de bien (¿Usted no sabe quién soy yo?) son los cinco temas que fueron estrenados a través de las plataformas de video de Shock y que ahora estarán también disponibles en Spotify, Deezer, Apple Music y los demás servicios de streaming.

¡No te lo pierdas! Ya está disponible en todas las plataformas de streaming el EP This Is Colombia de la banda bogotana Aguas Ardientes. Una disección, en cinco cortes musicales, de los males que más aquejan a los jóvenes de este atropellado país. pic.twitter.com/vWmw2i3qmp — Caracol Televisión (@CaracolTV) November 29, 2019





Publicidad

Sobre Aguas Ardientes

Aguas Ardientes es una banda bogotana de blues y chirri folk que en 2018 debutó con su primer álbum, Guarever, y desde entonces no ha parado de coronar escenarios importantes. En 2019 hicieron uno de los shows más destacados del festival Rock al Parque y en 2020 se estrenarán en el festival Estéreo Picnic, el mismo día que los Guns N’ Roses.

Publicidad

En su música, llena de sátira y lucidez, habitan desde un duende violador de Transmilenio, reflexiones sobre la muerte y el machismo invisibilizado, ñeros atracadores y un himno que describe la situación sentimental de los colombianos ayer, hoy y siempre: No hay luka. Su sencillo más reciente es un tema en bossa nova titulado Odebrecht, en el que narran uno de los episodios de corrupción más grandes y sonados del país.

Sobre las canciones de This is Colombia

Publicidad

- Todo es culpa de la bareta

"Si se preguntaba por qué es que nuestro país nunca se puede progresar no tiene que seguir rompiéndose la cabeza. Toda la culpa la tiene la marihuana. Si hay inseguridad no es porque no haya oportunidades para que los jóvenes se involucren con actividades culturales o porque los sueldos sean terribles y no alcancen para sobrevivir o por que falten oportunidades de educación. Es por culpa de los barateros. Si la policía mata a un joven sin ninguna provocación o golpea a ciudadanos manifestándose no es culpa del pobre oficial, es porque todos esos jóvenes se la pasan trabados y no dejan otra alternativa. Gracias a dios llegó el salvador que nos va a liberar de ese suplicio. Va a exorcizar a ese demonio que es la marihuana. El salvador es Iván Duque, que quitándole los porros a los marihuaneros va a curar a nuestro país". // Javier Fernández

Publicidad





- Talento Humano

Publicidad

"La desigualdad económica en Colombia es impresionante. Muy pocas familias controlan el país y son dueños de la gran mayoría de los bienes. Existen unas personas que protegen a los empresarios de la lucha de los trabajadores por tener mejores condiciones laborales y vidas más dignas. Estas personas son el departamento de Talento Humano. Antes, más apropiadamente llamado Recursos Humanos. Son ellos los que cuidan la plata del jefe, los que tajan desde la raíz cualquier protesta o síntoma de subversión en la nómina. Esta canción es un llamado a que ellos recuerden que también son trabajadores. Por más de que tengan poder sobre los trabajadores, ellos también son empleados y están siendo usados como perros guardianes de los empresarios". // Javier Fernández

Publicidad

- Para mis codeudores

"Esta canción tiene que ver mucho con la manera en que financio mi carrera. Yo soy independiente y no recibo un sueldo fijo mensual. Las cuentas de cobro de un artista pueden salir, incluso, a 90 días. Entonces casi siempre estoy atrasada con los pagos. A veces, me entra un montón el 10 y luego nada. Una vez, fui a resolver al Icetex un asunto con una mora que tenía (porque ellos son felices reportándolo a uno por 100 pesos o menos) y estaba con una amiga. Mi celular se estaba descargando, me dijeron que me iban a llamar y yo, por inocente, di el teléfono de mi amiga. Ahora, cada vez que me atraso le llega un mensaje de texto a mi amiga, a mi codeudor le llega un mensaje de texto y un correo físico. Y además también llega a mi correo. Vivo instigada y pues nada que hacer. Lo necesito, porque pagar la universidad a punta de cuentas de cobro no es sencillo. Básicamente, sufro una acosadera muy hijueputa todos los meses y no tengo un peso por andar poniéndome al día". // Estefanía ‘Pepa’ Lopera

Publicidad

Publicidad





- Colombianos en el exterior

Publicidad

"Para un joven “gomelo” de clase media existe una pregunta constante en su cabeza: ¿Quedarse en este país y tratar de mejorar las cosas o si irse buscado un mejor futuro y alejarse de una sociedad llena de violencia y conflictos’? Yo, personalmente, estoy viviendo un momento en el cual muchas personas cercanas se han ido del país, entre ellos mi mejor amigo y mi novia. La tentación de buscar la plata y bienestar se mezclan con el arribismo y la gringofilia con las que somos criados la mayoría de colombianos. Sin embargo, ya sea porque no me ha salido una beca, o porque no hay plata, o tal vez por algún sentimiento patriótico, yo prefiero quedarme acá y ver qué se puede hacer con este chuzo". // Javier Fernández

Publicidad

- Gente de bien (¿Usted no sabe quién soy yo?)

"En Colombia siempre estamos en constante competencia. Solo medimos nuestro éxito por medio de comparaciones con los demás. El resto del mundo tiene que estar jodido y nosotros tenemos que estar mejor que ellos. Esta mentalidad de sálvese quien pueda y de competencia constante es, en nuestra opinión, de donde nace el ‘¿Ud. no sabe quién soy yo?’. Nacimos privilegiados y nos creemos el cuento que “nos hemos ganado” todo lo que tenemos. No nos quejamos del gobierno por que las reglas se tuercen para nuestro beneficio. En un país donde la plata lo es todo, ni la ley está por encima de los gomelos". // Javier Fernández

Publicidad

Publicidad





Sigue la información más reciente de famosos colombianos y extranjeros , eventos, escándalos, fotos, entrevistas y todas las noticias para estar al tanto del mundo del entretenimiento.

Mira también:

Publicidad